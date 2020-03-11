ru
ua
РУКА ПОМОЩИ

Как мировой и украинский бизнес справляется с пандемией коронавируса и помогает другим пережить кризис
Пандемия коронавируса продолжает набирать ход. Несмотря на усилия ученых по всему миру, до сих пор неизвестно, как долго она будет продолжаться, каким будет количество ее жертв и - главное - каким образом ее победить. Крайне сложно просчитать и другие последствия пандемии, в первую очередь, экономические потери. Но точно понятно то, что COVID-19 серьезно изменит мир, начиная от геополитических аспектов и до организации досуга и быта. Собственно, мир уже меняется, спешно адаптируясь к новой реальности с закрытыми границами и удаленной работой.

Бизнес по всему миру вынужден приспосабливаться быстрее всех других сфер, ведь без работающей экономики победить пандемию в принципе невозможно. Компании пытаются оперативно сокращать издержки и перестраивать бизнес-процессы. При этом многие из них ищут и находят возможность не только продолжить работу в кризисных условиях, но еще и помогать обществу и государству справиться с новыми неожиданными вызовами. Фокус социальной ответственности бизнеса сместился на борьбу с пандемией как безусловно первоочередной задачей. И деятельное участие бизнеса в решении проблем, стоящих перед всем обществом, никогда не было настолько актуальным.
Новая Великая рецессия
О том, что мир на пороге глобального финансового и экономического кризиса, говорили еще до того, как в Китае появился первый заболевший COVID-19. Эпидемия коронавируса сделала этот кризис абсолютно неизбежным. Масштабы будущих потерь пересматриваются постоянно и только в сторону увеличения. Так, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) зимой давала прогноз роста глобального ВВП в 2020 году на уровне 2,9%, потом снизила свой прогноз до 2,4%, а при худшем варианте развития пандемии - до 1,5%. Сейчас в ОЭСР говорят, что и этот сценарий может оказаться слишком оптимистичным. В рейтинговом агентстве Moody's пока оценивают замедление роста мирового ВВП до 1-1,5% в текущем году, а в S&P и вовсе говорят о падении развитых экономик на 0,5%. Но все аналитики едины в том, что давать какие-либо точные оценки очень рано. Нельзя спрогнозировать ни дальнейшее развитие пандемии коронавируса как таковой, ни негативный экономический эффект от карантинных и ограничительных мер, предпринятых различными странами.
Этот кризис полностью переформатирует структуру международной власти, сделав это так, как мы и представить себе не можем. COVID-19 будет подавлять экономическую активность и усиливать напряженность между государствами. В долгосрочной перспективе эта пандемия может существенно ослабить производственный потенциал глобальной экономики, особенно если будут закрываться компании и рабочие места. Риск экономических неурядиц особенно силен для развивающихся стран и для экономик, где большое количество незащищенных в экономическом плане рабочих. Международная система, в свою очередь, подвергнется мощной нагрузке, что вызовет нестабильность и приведет к многочисленным внутренним и международным конфликтам.
Джон Аллен
президент Института Брукингса, четырехзвездный генерал Корпуса морской пехоты США в отставке и бывший командующий Международными силами содействия безопасности НАТО и силами США в Афганистане
Еще один открытый вопрос - насколько удастся смягчить последствия пандемии за счет государственных антикризисных мер, которые в странах вроде Великобритании или Германии измеряются сотнями миллиардов евро.

В любом случае, последствия текущего кризиса затмят так называемую Великую рецессию 2008 года и станут для мира самым тяжелым экономическим испытанием за многие десятилетия. К несчастью, две топовые мировые экономики - США и Китай - оказались среди наиболее пострадавших от пандемии. А когда плохо американской и китайской экономикам, то плохо и всем остальным.
COVID-19 подрывает основные устои мирового производства. Теперь компании переосмыслят свою стратегию и уменьшат многоступенчатые и многонациональные цепочки поставок, которые сегодня преобладают на производстве.

Глобальные снабженческие цепочки уже попали под огонь экономической критики из-за роста стоимости рабочей силы в Китае, торговой войны Трампа и новых достижений в области робототехники, автоматизации и 3D-печати, а также под огонь критики политической из-за реальной и мнимой потери рабочих мест, особенно в зрелых экономиках. COVID-19 разорвал многие из этих связей. В пострадавших от эпидемии районах закрылись заводы и фабрики, а другие производители, а также больницы, аптеки, супермаркеты и предприятия розничной торговли лишились своих запасов и продукции.
Шеннон К. О'Нил
старший научный сотрудник по исследованиям Латинской Америки в Совете по международным отношениям
В условия кризиса ценности глобальности и открытости быстро уступили место ценностям безопасности и самосохранения. За дефицитные медицинские товары разворачиваются настоящие войны и каждая страна думает о своем выживании. Фактически прекратила существование Шенгенская зона, после того как государства-члены Евросоюза закрыли свои границы, в том числе и для ближайших соседей-союзников.

Конечно, такое положение дел не будет длиться вечно. После преодоления кризиса границы снова откроются, возобновится единый европейский рынок товаров, услуг и рабочей силы. Хотя, скорее всего, уже не в полном объеме. Протекционистские идеи и без того набиравшие популярность получат новых сторонников. Опасаясь повторения подобных кризисов, страны начнут меньше полагаться на международное разделение труда и сложные логистические цепочки поставок, предпочитая быть более самодостаточными. Наступит идеальное время для популистов и изоляционистов с их концепциями "особого пути" для каждой отдельной страны - в противовес глобализации. Общее падение уровня жизни, естественно, станет отличной почвой для подобных радикальных идей.

Но история может повернуться и по-другому. Текущий кризис показал насколько страны мира зависимы и уязвимы друг перед другом. Если одна страна не справляется с борьбой против пандемии и утаивает реальную информацию о происходящем, то под ударом оказываются как минимум ее соседи. Вместо того, чтобы укреплять границы и замыкаться в них, логично было бы действовать наоборот - создавать и развивать наднациональные структуры, которые брали бы на себя антикризисный менеджмент в подобных ситуациях. Впрочем, надежды на такой сценарий немного. Как показывает мировая история, в тяжелое время страны обычно заботятся лишь о собственных интересах..
Мир вряд ли вернется к идее взаимовыгодной глобализации, которая стала определяющей чертой начала 21 века. Не имея стимулов защищать общие достижения глобальной экономической интеграции, сформированная в 20 веке архитектура глобального экономического управления очень быстро атрофируется. Политическим лидерам понадобится колоссальная самодисциплина, чтобы сохранить международное сотрудничество и не сползти в болото геополитического соперничества. Если лидеры докажут гражданам свою способность преодолеть кризис COVID-19, это даст им определенный политический капитал. Но тем, кому не удастся это доказать, будет очень трудно устоять перед искушением обвинить в своем провале других.
Робин Ниблетт
директор Chatham House
Опыт адаптации
Стремительное распространение пандемии COVID-19, безусловно, стало шоком для бизнеса во всем мире. Опыт предыдущих эпидемий, вроде птичьего или свиного гриппа, годился лишь частично. Тогдашние масштабы были гораздо более скромными, а сама экономика - менее глобализированной. А сейчас компаниям пришлось столкнуться с закрытием границ в одночасье, во многих странах в рамках карантинных мер принудительно закрыто сообщение.

Естественно, часть мер, предпринятых предпринимателями, была вполне типичной для любых кризисных ситуаций: отказ от долгосрочных проектов и инвестиций, ликвидация или замораживание непрофильных направлений бизнеса и т.д. Единственное новшество - перевод сотрудников на удаленную работу, благо технологии сейчас гораздо более развиты, чем 10-20 лет назад. Впрочем, так могли поступить далеко не все. Во многих компаниях специфика деятельности не позволяет перейти "на удаленку". Если самолеты не летают, а в отеле нет постояльцев, то никакая бизнес-оптимизация помочь не может. Согласно анализу агентства Moody's, именно туристическая отрасль, наряду с авиационными перевозками, отельно-ресторанным и игорным бизнесом потерпят наибольшие убытки от этого кризиса.
Компании из других секторов сферы услуг оперативно перенастраивают свои бизнес-процессы и даже пытаться получить выгоду от изменившейся обстановки. К примеру, сеть пиццерий Domino's Pizza объявила о наборе 10 тысяч новых сотрудников на территории США: курьеров, операторов службы поддержки, водителей и т.д. Также компания ввела услугу бесконтактной доставки, особо популярную в связи с рекомендациями "соблюдать социальную дистанцию". Об аналогичном расширении заявили и в конкурирующей сети пиццерий Papa John. Еще более показателен пример китайской косметической компании Lin Qingxuan. Во время пика кризиса она была вынуждена закрыть до 40% своих магазинов, в том числе в Ухане - эпицентре эпидемии. Но менеджмент быстро сориентировался в новых реалиях, закупил программные средства для электронной коммерции, перебросил продавцов-консультантов с магазинов на интернет-общение с потенциальными клиентами, организовал систему онлайн-покупок и доставки - как результат Lin Qingxuan смогла удвоить свои продажи в том же Ухане.
Социальная ответственность:
новое измерение
В развитых странах корпоративная социальная ответственность уже давно стала обязательной частью стратегии любой крупной компании. Пандемия коронавируса заставила бизнес посмотреть на этот аспект своей деятельности с новой стороны: на смену привычным образовательным или экологическим инициативам пришли проекты по борьбе с эпидемией.

К примеру, Джек Ма, миллиардер и основатель китайского гиганта электронной коммерции Alibaba через свой благотворительный фонд пожертвовал 1,1 миллиона тест-наборов на коронавирус, 6 миллионов масок и 60 000 защитных костюмов, предназначенных для африканских стран. Аналогичные пакеты помощи от миллиардера отправятся в США, Латинскую Америку и азиатские страны. "Для нас, как для членов мирового сообщества, было бы безответственно просто сидеть на заборе, паниковать, игнорировать факты или не предпринимать никаких действий. Нам нужно действовать сейчас", - заявил Ма.
Джек Ма
Многомиллионные суммы на борьбу с коронавирусом выделили и другие гиганты цифровой индустрии: Amazon, Apple, Microsoft, Facebook.

Промышленные предприятия по всему миру также переориентируют свое производство в соответствии с новыми потребностями. Так, ряд британских компаний, в том числе Rolls-Royce, будут заниматься выпуском остро дефицитных аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Аналогичные меры предприняты и в Соединенных Штатах, где автомобильные компании Ford, General Motors и Tesla планируют производить аппараты ИВЛ и другое необходимое медицинское оборудование.

Другой дефицитный товар - антисептики - экстренно начали делать на вискокуренных заводах в США и ЕС и на линиях по производству элитных духов вроде Christian Dior. Крупнейший производитель спиртных напитков компания Diageo для производства дезинфектора передала два миллиона литров спирта, которого должно хватить более чем на 8 миллионов бутылок.

Небольшие гостиницы и огромные отельные сети массово перепрофилируются в госпитали в охваченных пандемией коронавируса европейских странах. А в Нью-Йорке сеть Four Seasons бесплатно предоставила свои отельные номера всем медикам и техническому персоналу, которые сейчас борются с распространением инфекции - чтобы у них было больше времени на отдых.
Украина: бизнес
в карантинных условиях
В связи с пандемией коронавируса все страны мира сталкиваются примерно с одинаковыми вызовами, но запас экономической и инфраструктурной прочности у них очень отличается. Украина оказалась в особенно уязвимом положении. Смена правительства, пересмотр бюджета, отсутствие ряда профильных министров и отставки недавно назначенных – все это не добавляет оптимизма ни бизнесу, ни инвесторам.

Введенные более двух недель назад карантинные ограничения уже почувствовала украинская экономика. Речь идет как о крупных компаниях, так и о среднем и малом бизнесе. Никто не знает как долго продлятся ограничительные меры, все зависит от развития пандемии коронавируса, и сейчас предсказать весь масштаб последствий для экономики невозможно.

Украинскому бизнесу, как и бизнесу в других странах приходится прибегать к чрезвычайным мерам. Сегодня все больше международных компаний столкнулись с необходимостью реструктуризировать долг, чтобы сохранить бизнес в условиях тотального карантина. Как пишут NYT и VoxEU коронавирус может вызвать "глобальный обвал корпоративных долгов". Но по словам экономистов именно реструктуризация в кратчайшие сроки поможет бизнесам мобилизовать ресурсы, чтобы пройти этап эпидемии и быстрее восстановиться.

Среди украинских компаний о намерении реструктуризировать международные займы уже заявил ДТЭК Энерго. Компания приостановила выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу, чтобы снизить негативные последствия нынешнего экономического кризиса.
Мы должны незамедлительно принять все необходимые меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантировать непрерывность производственных процессов, которые обеспечат украинцев светом и теплом в период карантина
Дмитрий Сахарук
генеральный директор ДТЭК Энерго
Инвестиционный аналитик Сергей Фурса считает, что компания сможет договориться о реструктуризации. По его мнению, на рынке электроэнергии тяжелая ситуация, в том числе из-за возобновления в последнее время импорта по демпинговым ценам. Компания была вынуждена вывести в простой шахты предприятий "Добропольеуголь", "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская".

В этом свете реструктуризация позволит сконцентрировать ресурсы и сохранить возможности реагировать на кризис. Разработанный ДТЭК Энерго план по оперативному реагированию включает как экономические меры, так и меры по обеспечению безопасной работы сотрудников в период карантина. Например, компания на своих ТЭС ввела изолированный режим работы, чтобы гарантировать производство электроэнергии, обеспечив при этом сотрудникам необходимые условия и медицинскую поддержку.

В целом, пандемия коронавируса стала хорошей проверкой на то, готов ли украинский бизнес проявлять свою ответственность. И многие компании действительно помогают стране и обществу на самых проблемных участках.
Работники ДТЭК
К примеру, совладелец компании ТИС Андрей Ставницер закупил для одесских больниц аппараты ИВЛ и экспресс-тесты. Менеджеры ТИС также взялись за решение срочных проблем региона: от обеспечения питанием пожилых людей до координации закупок медпрепаратов для местных больниц. На помощи регионам сосредоточен Фонд Рината Ахметова, который объединил усилия ДТЭК, Метинвест, ФК "Шахтер" и всех активов SCM. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для лечения осложнений после коронавируса, включая аппараты ИВЛ для больниц и машин скорой помощи, и средства индивидуальной защиты для медиков.

"Новая почта" доставила в больницы по всей стране средства индивидуальной защиты и медицинские приборы. Роль такой компании во времена карантина и "социальной дистанции" особенно возрастает - в "Новой почте" обязались обеспечивать бесплатную доставку медицинских грузов по всей территории Украины. А служба такси Uber будет бесплатно возить на работу медиков, что стало особенно актуально после закрытия общественного транспорта во многих городах страны. Пока речь идет о 10 тысячах бесплатных поездок.

При этом, в отличие от стран Европейского Cоюза и Северной Америки бизнес в Украине не может рассчитывать на многомиллиардные пакеты помощи со стороны государства. К примеру, в США на поддержку экономики во время пандемии коронавируса было выделено более двух триллионов долларов.
"Предпринятые на данный момент меры исходят из того, что Украина не может позволить себе такую поддержку, как во многих странах ЕС, Великобритании, США, где бизнесу даже компенсируются затраты на зарплаты сотрудникам, которые не работают из-за карантина. Наш вариант - это, скорее, "вы держитесь там", - считает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

По словам эксперта, государство выбрало самые "дешевые" меры из всех возможных и в первую очередь пытается минимизировать безработицу, упростить получение пособия и т.д. Но для того, чтобы безработица не стала действительно массовой, время карантина надо сокращать, считает Вышлинский. "Условный совет украинскому бизнесу - рассчитывайте сами на себя", - говорит он.

Тем не менее в условиях ограниченности ресурсов правительство приняло первый пакет антикризисных мер, которые в большей степени касаются фискальной стороны работы бизнеса и дают некоторые налоговые послабления. Это в первую очередь сделано для малого и среднего бизнеса. К примеру, отсрочили выплату единого социального взноса для ФОПов. Какими будут следующие действия правительства, станет известно в ближайшее время. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас разрабатываются несколько сценариев жизни населения во время эпидемии коронавируса и правительство в ближайшее время подготовит план дальнейших действий.

"В целом, украинское правительство в этих сложных условиях может справиться с ситуацией, поскольку у нас есть достаточные продуктовые запасы, мы аграрная страна, и многие украинские IT-компании работают на аутсорс, что способствует поступлению валюты внутрь страны", - считает преподаватель kmbs, директор по инвестициям P&S Asset Management Евгений Пенцак.

Сегодня важно пройти "болезнь" с минимальными потерями, чтобы потом не столкнуться с бедствием под названием "бедность". Такие соображения все чаще озвучиваются в США и Европе. "Ни одно общество не может долго охранять здоровье населения ценой своего экономического здоровья", - говорится в недавней редакционной статье влиятельного The Wall Street Journal.
Текст: РБК-Україна

Фото: unsplash.com
Made on
Tilda