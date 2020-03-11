РУКА ПОМОЩИ

К примеру, совладелец компании ТИС Андрей Ставницер закупил для одесских больниц аппараты ИВЛ и экспресс-тесты. Менеджеры ТИС также взялись за решение срочных проблем региона: от обеспечения питанием пожилых людей до координации закупок медпрепаратов для местных больниц. На помощи регионам сосредоточен Фонд Рината Ахметова, который объединил усилия ДТЭК, Метинвест, ФК "Шахтер" и всех активов SCM. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для лечения осложнений после коронавируса, включая аппараты ИВЛ для больниц и машин скорой помощи, и средства индивидуальной защиты для медиков.



"Новая почта" доставила в больницы по всей стране средства индивидуальной защиты и медицинские приборы. Роль такой компании во времена карантина и "социальной дистанции" особенно возрастает - в "Новой почте" обязались обеспечивать бесплатную доставку медицинских грузов по всей территории Украины. А служба такси Uber будет бесплатно возить на работу медиков, что стало особенно актуально после закрытия общественного транспорта во многих городах страны. Пока речь идет о 10 тысячах бесплатных поездок.



При этом, в отличие от стран Европейского Cоюза и Северной Америки бизнес в Украине не может рассчитывать на многомиллиардные пакеты помощи со стороны государства. К примеру, в США на поддержку экономики во время пандемии коронавируса было выделено более двух триллионов долларов.

"Предпринятые на данный момент меры исходят из того, что Украина не может позволить себе такую поддержку, как во многих странах ЕС, Великобритании, США, где бизнесу даже компенсируются затраты на зарплаты сотрудникам, которые не работают из-за карантина. Наш вариант - это, скорее, "вы держитесь там", - считает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.



По словам эксперта, государство выбрало самые "дешевые" меры из всех возможных и в первую очередь пытается минимизировать безработицу, упростить получение пособия и т.д. Но для того, чтобы безработица не стала действительно массовой, время карантина надо сокращать, считает Вышлинский. "Условный совет украинскому бизнесу - рассчитывайте сами на себя", - говорит он.



Тем не менее в условиях ограниченности ресурсов правительство приняло первый пакет антикризисных мер, которые в большей степени касаются фискальной стороны работы бизнеса и дают некоторые налоговые послабления. Это в первую очередь сделано для малого и среднего бизнеса. К примеру, отсрочили выплату единого социального взноса для ФОПов. Какими будут следующие действия правительства, станет известно в ближайшее время. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас разрабатываются несколько сценариев жизни населения во время эпидемии коронавируса и правительство в ближайшее время подготовит план дальнейших действий.



"В целом, украинское правительство в этих сложных условиях может справиться с ситуацией, поскольку у нас есть достаточные продуктовые запасы, мы аграрная страна, и многие украинские IT-компании работают на аутсорс, что способствует поступлению валюты внутрь страны", - считает преподаватель kmbs, директор по инвестициям P&S Asset Management Евгений Пенцак.



Сегодня важно пройти "болезнь" с минимальными потерями, чтобы потом не столкнуться с бедствием под названием "бедность". Такие соображения все чаще озвучиваются в США и Европе. "Ни одно общество не может долго охранять здоровье населения ценой своего экономического здоровья", - говорится в недавней редакционной статье влиятельного The Wall Street Journal.

