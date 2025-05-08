Що сказала Еністон Джолі після розриву з Піттом: про цю розмову мовчали роками

Розлучення Дженніфер Еністон і Бреда Пітта у 2005 році стало однією з найгучніших подій у Голлівуді. Подружжя, яке одружилося в липні 2000-го, оголосило про розлучення після п'яти років шлюбу.

На той момент актор уже проводив багато часу з Анджеліною Джолі - своєю партнеркою по фільму "Містер і місіс Сміт". Цей "любовний трикутник" спричинив ажіотаж у ЗМІ й навіть появу футболок із написами "Team Aniston" і "Team Jolie".

У першому великому інтерв'ю після розриву Еністон зізналася, що бачилася з Джолі тільки один раз - ще до того, як стала відомою про їхні близькі стосунки з Піттом.

Це сталося на знімальному майданчику серіалу "Друзі". Тоді Дженніфер підійшла, привіталася і сказала їй декілька слів.

"Бред дуже радий, що працює з вами. Сподіваюся, ви гарно проведете час", - пригадала акторка.

Зірка зазначила, що вірила в міцний шлюб із Піттом і вважала його справжнім.



Бред Пітт і Дженніфер Еністон на церемонії SAG Awards у 2020-му (фото: instagram.com/sagawards)

На запитання, чи можна було довіряти словам Пітта про відсутність зради, вона відповіла, що вірила своєму чоловікові.

"Я вибираю вірити своєму чоловікові. На цей час я б нічому не здивувалася, але я б вважала за краще повірити йому", - зазначила вона.

Що стосується причини їхнього розставання, Еністон прямо не відповіла.

"Я думаю, що все змінилося. Ми обидва змінилися. Ти робиш усе, що можеш, і я думаю, що ми зробили. Ми зробили все, що могли", - підкреслила вона.

Нагадаємо, у 2006 році Джолі підтвердила, що вагітна від Пітта, а їхній роман став офіційним. Пара одружилася 2014 року, але подала на розлучення через "непримиренні розбіжності" вже 2016-го. Судові суперечки тривали роками, і тільки наприкінці 2024 року шлюб було остаточно розірвано.



Бред Пітт і Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)