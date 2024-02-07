На ранковий обстріл України РФ витратила щонайменше 423 мільйони доларів

Сьогоднішня ранкова атака РФ на Україну дронами й ракетами могла коштувати країні-агресору щонайменше 423 мільйони доларів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з чого випливає така сума.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Повітряних сил ЗСУ у Facebook, "Економічна правда".
Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, на початку доби 7 лютого 2024 року ворог здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу - ударні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.
Уточнюється, що в цілому противником було використано 64 засоби повітряного нападу:
Ранкове зведення ПС ЗСУ (скріншот: facebook.com/kpszsu)
Згідно з підрахунками "Економічної правди", один БПЛА Shahed-136/131 може коштувати:
Отже, якщо взяти за основу середню ціну - 193 тисячі доларів - 20 "шахедів" могли коштувати країні-агресору близько 3,9 мільйона доларів.
Вартість ракети Х-22 оцінюють у близько мільйон доларів. Звідси маємо вартість чотирьох ракет - 4 мільйони доларів.
Одна ракета Х-101 коштує близько 13 мільйонів доларів. Отже, загальна вартість випущених сьогодні по Україні ракет цього типу становить 377 мільйонів доларів.
Вартість однієї зенітної керованої ракети С-300 становить щонайменше 2 мільйони доларів, тож їхня загальна вартість - близько 10 мільйонів доларів.
Один "Калібр" коштує близько 6,5 мільйонів доларів, отже на них ворог витратив 19,5 мільйона доларів.
Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати близько 3 мільйонів доларів. Значить загальна вартість випущених ракет цього типу - 9 мільйонів доларів.
Підбиваючи підсумки, можна припустити, що ранкова атака на Україну 7 лютого коштувала ворогу в цілому близько 423,4 мільйона доларів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де провів свій ранок Жозеп Боррель, який досі перебуває у Києві.
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