На ранковий обстріл України РФ витратила щонайменше 423 мільйони доларів

Чим ворог атакував Україну

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, на початку доби 7 лютого 2024 року ворог здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу - ударні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Уточнюється, що в цілому противником було використано 64 засоби повітряного нападу:

20 ударних БПЛА типу Shahed-136/131

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС)

4 крилаті ракети Х-22 (з бомбардувальників Ту-22М3)

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" (з носіїв у Чорному морі)

3 балістичні ракети "Іскандер-М"

5 зенітних керованих ракет С-300

Ранкове зведення ПС ЗСУ (скріншот: facebook.com/kpszsu)

Вартість ранкової атаки

Згідно з підрахунками "Економічної правди", один БПЛА Shahed-136/131 може коштувати:

від 49 тисяч доларів (якщо йдеться про власне виробництво РФ)

до 290 тисяч доларів (якщо йдеться про імпорт з Ірану)

Отже, якщо взяти за основу середню ціну - 193 тисячі доларів - 20 "шахедів" могли коштувати країні-агресору близько 3,9 мільйона доларів.

Вартість ракети Х-22 оцінюють у близько мільйон доларів. Звідси маємо вартість чотирьох ракет - 4 мільйони доларів.

Одна ракета Х-101 коштує близько 13 мільйонів доларів. Отже, загальна вартість випущених сьогодні по Україні ракет цього типу становить 377 мільйонів доларів.

Вартість однієї зенітної керованої ракети С-300 становить щонайменше 2 мільйони доларів, тож їхня загальна вартість - близько 10 мільйонів доларів.

Один "Калібр" коштує близько 6,5 мільйонів доларів, отже на них ворог витратив 19,5 мільйона доларів.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати близько 3 мільйонів доларів. Значить загальна вартість випущених ракет цього типу - 9 мільйонів доларів.

Підбиваючи підсумки, можна припустити, що ранкова атака на Україну 7 лютого коштувала ворогу в цілому близько 423,4 мільйона доларів.