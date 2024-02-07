На утренний обстрел Украины РФ потратила не менее 423 миллионов долларов

Чем враг атаковал Украину

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в начале суток 7 февраля 2024 года враг совершил несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения - ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

Уточняется, что в целом противником было использовано 64 средства воздушного нападения:

20 ударных БПЛА типа Shahed-136/131

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 (с десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС)

4 крылатые ракеты Х-22 (с бомбардировщиков Ту-22М3)

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" (с носителей в Черном море)

3 баллистические ракеты "Искандер-М"

5 зенитных управляемых ракет С-300

Утренняя сводка ПС ВСУ (скриншот: facebook.com/kpszsu)

Стоимость утренней атаки

Согласно подсчетам "Экономической правды", один БПЛА Shahed-136/131 может стоить:

от 49 тысяч долларов (если речь идет о собственном производстве РФ)

до 290 тысяч долларов (если речь идет об импорте из Ирана)

Следовательно, если взять за основу среднюю цену - 193 тысячи долларов - 20 "шахедов" могли стоить стране-агрессору около 3,9 миллиона долларов.

Стоимость ракеты Х-22 оценивается в около миллиона долларов. Отсюда имеем стоимость четырех ракет - 4 миллиона долларов.

Одна ракета Х-101 стоит около 13 миллионов долларов. Итак, общая стоимость выпущенных сегодня по Украине ракет этого типа составляет 377 миллионов долларов.

Стоимость одной зенитной управляемой ракеты С-300 составляет не менее 2 миллионов долларов, поэтому их общая стоимость - около 10 миллионов долларов.

Один "Калибр" стоит около 6,5 миллионов долларов, так что на них враг потратил 19,5 миллиона долларов.

Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить около 3 миллионов долларов. Значит общая стоимость выпущенных ракет этого типа - 9 миллионов долларов.

Подводя итоги, можно предположить, что утренняя атака на Украину 7 февраля стоила врагу в целом около 423,4 миллиона долларов.