Прощеное воскресенье: искренние просьбы о прощении в стихах

Прощеное воскресенье отмечается 1 марта 2020 (коллаж РБК-Украина)

В Прощеное воскресенье принято просить прощения у всех, кого мы могли обидеть

Прощеное воскресенье в 2020 году выпадает на 1 марта. В этот день принято просить прощения у близких и всех тех, кого мы могли обидеть в течение года. Попросить прощение важно перед Великим постом, чтобы очистить себя от грехов перед другими людьми. STYLER собрал самые искренние просьбы о прощении в стихах.

Просить прощения перед началом Великого поста – одна из самых древних традиций. В Египте или Палестине монахи на время Великого поста уходили поодиночке в пустыню. Там они проводили 40 дней практически без пищи и воды. Они не были уверены, что пустыня не станет их последним пристанищем. Монахи понимали, что могут умереть, поэтому за день до расставания примирялись друг с другом: просили прощения за все. Отсюда и пошло название Прощеное воскресенье.

В Прощеное воскресенье во время вечернего богослужения настоятель храма первым просит прощения у прихожан и кланяется им. После священнослужители и миряне говорят друг другу "прости". Необходимо очистить свое сердце и душу от обид, чтобы вступить в Великий пост примирившись со всеми близкими.

Просьбы о прощении в стихах в Прощеное воскресенье

Ты прости меня, что вышла ссора!

Знаю, вся вина лежит на мне.

Но давай забудем наши споры.

Извиненья приношу свои тебе.

Больше никогда не повторится

То, за что ты так меня казнишь.

Я хочу с тобою помириться

И надеюсь, ты меня простишь.

***

Прости меня за все слова мои,

За то, что так болит твоя душа,

Обиду, умоляю, отпусти,

Что ранит хуже финского ножа!

Прошу, нет я молю сейчас прощения,

Ведь камень на душе моей лежит!

Давай опять наладим отношения,

Пусть в душах снова мир у нас царит!

***

Твое сердце обижено мною,

На душе тяжкий камень лежит.

Я себе одну вольность позволю:

Я прощения смею просить.

Ты прости, что сложилось вот так...

Совесть душу мою разрывает.

Ты мне дай лишь один только знак,

Что простишь, и мне вмиг легче станет.

***

Хочу прощения попросить

За боль, обиды, оскорбления.

Прошу тебя меня простить

Без злости, мести, осуждения!

Прости меня за бурность слов,

Что в адрес твой тогда звучали.

Избавимся мы от оков,

Ведь радость вместе получали.

***

Прими от меня извинения

И за все, что случилось, прости!

Я в наши с тобой отношения

Хочу лишь добра принести!

Забудем обиды, все ссоры,

Груз злости пора отпустить!

Без лишних слов, разговоров

Давай будем в мире мы жить!

***

Я хочу, попросить прощения,

За обиды, за все что неправильно,

Это все имеет значение,

Ведь же мы с тобой неслучайно,

Я хочу, перед тобой извиниться,

И сказать тебе: «Прошу не сердись»,

Все что угодно может случиться,

И непредсказуемой бывает жизнь.

И сейчас, говоря эти фразы,

Я себя чувствую легче,

Ничего мне больше не надо,

Ведь с тобой всегда мое сердце!

***

«Прости меня» — вот главное послание,

Тебе я извинения приношу!

Твое прощение — вот мое желание,

Ведь камень в своем сердце я ношу!

Мне стыдно за поступок некрасивый,

Я впредь уж так не стану поступать,

Прости за мой характер столь спесивый!

Не будем жизнь обидой засорять!

***

Каждый бывает в жизни не прав:

Колкие фразы и злобные вспышки...

Прости мой задорный и вспыльчивый нрав,

Подводят меня порою нервишки!

Прощения прошу за все эти слова,

За каждый поступок, что боль причинил,

Ведь наша любовь, непременно, жива,

А значит, простить у тебя хватит сил!

***

Пусть наша ссора растворится,

Ведь ни к чему обиды нам!

Хочу сейчас я извиниться

И все расставить по местам!

Твоя печаль пусть отступает!

Обида прочь уйдет скорей!

Пусть в твоем сердце лед растает,

Чтоб стало на душе теплей!

***

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