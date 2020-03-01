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Прощена неділя: щирі прохання про вибачення у віршах

STYLERЖиття    01.03.2020 - 08:00
Прощена неділя: щирі прохання про вибачення у віршах
Прощена неділя відзначається 1 березня 2020 року (колаж: РБК-Україна)

У Прощену неділю прийнято просити вибачення у всіх, кого ми могли образити

Прощена неділя у 2020 році випадає на 1 березня. В цей день заведено просити вибачення у близьких і всіх тих, кого ми могли образити протягом року. Попросити прощення важливо перед Великим постом, щоб очистити себе від гріхів перед іншими людьми. STYLER зібрав найщиріші прохання про вибачення у віршах.

Просити вибачення перед початком Великого посту – одна з найдавніших традицій. В Єгипті або Палестині ченці на час Великого посту йшли поодинці в пустелю. Там вони проводили 40 днів практично без їжі та води. Вони не були впевнені, що пустеля не стане останнім притулком. Ченці розуміли, що можуть померти, тому за день до розставання примирялися один з одним: просили пробачення за все. Звідси й пішла назва Прощена неділю.

У Прощену неділю під час вечірнього богослужіння настоятель храму першим просить вибачення у прихожан і вклоняється їм. Після священнослужителі й миряни говорять один одному "пробач". Необхідно очистити своє серце і душу від образ, щоб вступити у Великий піст примирившись з усіма близькими.

Прохання про прощення у віршах в Прощену неділю

Очисти душу і розум,

Прощення у всіх попроси,

І Бог гріхи разом

Сьогодні теж простить!

***

У цей недільний день

Послання пишу.

З надією робкою

Прошу пробачити мене.

А завтра я виправлюся,

Серйозно кажу.

І Бога про прощення

Теж я молю.

***

Всі ми люди й сваримося часом,

Але потрібно, гордість відпустивши,

Подумати тверезо головою

І коротко сказати: “Прости”.

***

Смс тобі пишу,

Про одне тебе прошу,

В честь особливого дня,

Мила, прости мене!

***

Прости мене, мій милий друже!

Мої безглузді метання.

Щиро бажаю тобі:

Любові, добра і процвітання!

***

Дуже складно буває “прости” сказати,

Але сьогодні така неділя,

Коли можна визнати помилки свої

І за всі попросити вибачення!

***

Я кажу тобі прости

І всі образи відпусти,

Адже ми хороші друзі,

Нам ворогувати ніяк не можна!

***

Я вибачатися страшно радий,

Адже був я дуже винен,

Я визнаю помилки

І про прощення лише молю!

***

У Прощену неділю

Просіть у всіх прощення,

Млинцями пригощайте

І самі всіх прощайте!

***

Нагадаємо, що раніше ми публікували православний календар на березень 2020.

Також ми писали, коли потрібно вшанувати померлих рідних.

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