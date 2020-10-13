Меняются даже жесты: Кейт Миддлтон обвинили в подражании Меган Маркл

Герцогиню Кембриджскую уличили в подражании стилю Меган Маркл
Кейт Миддлтон записала в лондонском Музее естествознания видеоанонс церемонии награждения победителей конкурса фотографов-натуралистов Wildlife Photographer of the Year. При этом поклонники Меган Маркл заметили, что наряд Кейт очень сильно похож на тот, в котором Меган была на одном мероприятии в 2018 году.
Дискуссия об этом началась в Instagram-аккаунте "harry_meghan_updates".
Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/harry_meghan_updates)
Герцогиня Кембриджская надела все черное. На ней был черный топ с квадратным вырезом, блейзер от Alexander McQueen за более чем 1 600 долларов и брюки. Свой образ супруга принца Уильяма дополнила серьгами с жемчугом.
В 2018 году на мероприятии WellChild Awards Меган Маркл также была во всем черном. На ней были черные брюки Altuzarra, блейзер и шелковый топ с квадратным вырезом.
Пользователи соцсетей написали о том, что это вполне нормально вдохновляться образами своих близких или друзей.
Люди также отмечают, что одежда Кейт Миддлтон стала более изысканной и современной, поэтому хорошо, что она отказалась от "фермерского твида" и перешла на итальянские и французские бренды.
Напомним, Кейт Миддлтон снова взбесила своим поведением.
Ранее была раскрыта причина конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл.