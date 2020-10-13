Змінюються навіть жести: Кейт Міддлтон звинуватили в наслідуванні Меган Маркл

Герцогиню Кембриджську викрили у наслідуванні стилю Меган Маркл
Кейт Міддлтон записала в лондонському Музеї природознавства відеоанонс церемонії нагородження переможців конкурсу фотографів-натуралістів Wildlife Photographer of the Year. При цьому прихильники Меган Маркл помітили, що вбрання Кейт дуже сильно схоже на те, в якому Меган була на одному заході у 2018 році.
Дискусія про це почалася в Instagram-акаунті "harry_meghan_updates".
Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/harry_meghan_updates)
Герцогиня Кембриджська надягла все чорне. На ній був чорний топ з квадратним вирізом, блейзер від Alexander McQueen за більш ніж 1 600 доларів і штани. Свій образ дружина принца Вільяма доповнила сережками з перлами.
У 2018 році на заході WellChild Awards Меган Маркл також була в усьому чорному. На ній були чорні штани Altuzarra, блейзер і шовковий топ з квадратним вирізом.
Користувачі соцмереж написали про те, що це цілком нормально надихатися образами своїх близьких або друзів.
Люди також зазначають, що одяг Кейт Міддлтон став більш вишуканим і сучасним, тому добре, що вона відмовилася від "фермерського твіду" і перейшла на італійські і французькі бренди.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон знову розлютила своєю поведінкою.
Раніше була розкрита причина конфлікту між Кейт Міддлтон і Меган Маркл.