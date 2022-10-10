Якщо не працює 101, 102 і 103: як дзвонити в швидку, в поліцію і рятувальникам

Через пошкодження важливих об'єктів інфраструктури росіянами 10 жовтня частина України лишилася без електропостачання. Можливі перебої не тільки зі світлом, але й водопостачанням та зв'язком. Тому важливо знати, як дзвонити в швидку, в поліцію і рятувальникам, якщо екстрені номери 101, 102 і 103 не працюють.
Про це читайте нижче в матеріалі Styler.
Наразі в Україні працює екстрений виклик за номером 112.
Можна зателефонувати за єдиним екстреним номером 112, де вам запропонують обрати натисканням клавіші, яку саме допомогу ви потребуєте. Таким чином можна викликати пожежну службу, поліцію, швидку допомогу, газову службу.
Так, в Києві швидку можна викликати за номерами (у випадку перебоїв у роботі лінії 103), які надав Департамент охорони здоров'я КМДА:
0672481446
0672481439
0672481438
0672481436
0672481437
0672481435
0672481434
0672481403
0674116176
В МОЗ також надали "гарячі лінії" психологічної підтримки, якщо ви потребуєте допомоги:
Викликати поліцію, якщо не працює екстрений номер можна за телефонами нижче (оберіть свій регіон).
Нагадаємо, що вранці 10 жовтня Україна опинилася під масованими ракетними ударами російських ракет та дронів-камікадзе.
Також читайте, які прилади не можна вмикати під час перебоїв з електропостачанням.