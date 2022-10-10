Якщо не працює 101, 102 і 103: як дзвонити в швидку, в поліцію і рятувальникам

Як викликати швидку, поліцію чи рятувальників

Наразі в Україні працює екстрений виклик за номером 112.

Можна зателефонувати за єдиним екстреним номером 112, де вам запропонують обрати натисканням клавіші, яку саме допомогу ви потребуєте. Таким чином можна викликати пожежну службу, поліцію, швидку допомогу, газову службу.

Як викликати швидку допомогу без "103"

Так, в Києві швидку можна викликати за номерами (у випадку перебоїв у роботі лінії 103), які надав Департамент охорони здоров'я КМДА:

0672481446

0672481439

0672481438

0672481436

0672481437

0672481435

0672481434

0672481403

0674116176

В МОЗ також надали "гарячі лінії" психологічної підтримки, якщо ви потребуєте допомоги:

0 800 505 201 – "Гаряча лінія" МОЗ;

1547 – Урядова лінія;

0 800 33 20 29 – Лінія допомоги для ветеранів та членів їхніх родин Українського ветеранського фонду;

1548 – Лінія Мінреінтеграції;

0 800 100 102 – Лінія Національної психологічної асоціації;

0 800 210 160 – Лінія міжнародної гуманітарної організації "Людина в біді";

(044) 456 17 02, (044) 456 17 25 – Лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи;

0 800 211 444 – Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції

7333 – Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine;

0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного); 116 123 (з мобільного) – Лінія ГО "Ла Страда-Україна"

Як викликати поліцію без "102"

Викликати поліцію, якщо не працює екстрений номер можна за телефонами нижче (оберіть свій регіон).