Если не работает 101, 102 и 103: как звонить в скорую, в полицию и спасателям

Как вызвать скорую, полицию или спасателей

В настоящее время в Украине работает экстренный вызов по номеру 112.

Можно позвонить по единственному экстренному номеру 112, где вам предложат выбрать нажатием клавиши, в какой именно помощи вы нуждаетесь. Таким образом, можно вызвать пожарную службу, полицию, скорую помощь, газовую службу.

Как вызвать скорую помощь без "103"

Так, в Киеве скорую можно вызвать по номерам (в случае перебоев в работе линии 103), которые предоставил Департамент здравоохранения КГГА:

0672481446

0672481439

0672481438

0672481436

0672481437

0672481435

0672481434

0672481403

0674116176

В Минздраве также показали "горячие линии" психологической поддержки, если вы нуждаетесь в помощи:

0 800 505 201 – "Горячая линия" Минздрава;

1547 – Правительственная линия;

0 800 33 20 29 – Линия помощи для ветеранов и членов их семей Украинского ветеранского фонда;

1548 – Линия Минреинтеграции;

0 800 100 102 – Линия Национальной психологической ассоциации;

0 800 210 160 – Линия международной гуманитарной организации "Человек в беде";

(044) 456 17 02, (044) 456 17 25 – Линии Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса;

0 800 211 444 – Линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции

7333 – Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine;

0800500335 (с мобильного или стационарного); 116 123 (с мобильного) – Линия ОО "Ла Страда-Украина"

Как вызвать полицию без "102"

Вызвать полицию, если не работает экстренный номер, можно по телефонам ниже (выберите свой регион).