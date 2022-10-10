Если не работает 101, 102 и 103: как звонить в скорую, в полицию и спасателям

Из-за повреждений важных объектов инфраструктуры россиянами 10 октября часть Украины осталась без электроснабжения. Возможны перебои не только со светом, но и водоснабжением и связью. Поэтому важно знать, как звонить в скорую, в полицию и спасателям, если экстренные номера 101, 102 и 103 не работают.
Об этом читайте ниже в материале Styler.
В настоящее время в Украине работает экстренный вызов по номеру 112.
Можно позвонить по единственному экстренному номеру 112, где вам предложат выбрать нажатием клавиши, в какой именно помощи вы нуждаетесь. Таким образом, можно вызвать пожарную службу, полицию, скорую помощь, газовую службу.
Так, в Киеве скорую можно вызвать по номерам (в случае перебоев в работе линии 103), которые предоставил Департамент здравоохранения КГГА:
0672481446
0672481439
0672481438
0672481436
0672481437
0672481435
0672481434
0672481403
0674116176
В Минздраве также показали "горячие линии" психологической поддержки, если вы нуждаетесь в помощи:
Вызвать полицию, если не работает экстренный номер, можно по телефонам ниже (выберите свой регион).
Напомним, что утром 10 октября Украина оказалась под массированными ракетными ударами российских ракет и дронов-камикадзе.
Читайте также, какие приборы нельзя включать при перебоях с электроснабжением.