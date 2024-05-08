Железная дорога и аэропорты. В Европе начались масштабные забастовки на транспорте

Забастовки на транспорте в мае запланированы в нескольких странах Европы. Поэтому возможны отмены или задержки поездов и авиарейсов.

Где и когда пассажиры могут столкнуться с трудностями при поездках, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Великобритания: отменяют тысячи поездов

Машинисты некоторых из самых загруженных пригородных маршрутов Великобритании объявили забастовку из-за оплаты и условий труда. Члены профсоюза ASLEF останавливают тысячи поездов с 7 по 9 мая 2024 года.

Цель забастовки – нарушить работу 14 железнодорожных компаний в Англии, которые контролируются правительством Великобритании и принадлежат к Rail Delivery Group (RDG), сообщает independent.co.uk. Отмечается, что большинство привлеченных операторов отменили все рейсы.

Изменения в работе железной дороги следует ожидать до 11 мая, поскольку члены профсоюза машинистов ASLEF также принимают участие в забастовке против сверхурочной работы.

В то же время бастовать готовятся работники крупнейшего аэропорта Великобритании – лондонского Хитроу. Забастовка должна была начаться 7 мая, но ее отложили на два дня для переговоров. Если не будет достигнуто соглашение, забастовка продлится с 9 по 13 мая, что может повлечь за собой сбои в работе аэропорта.

Италия: сбои в работе железной дороги по всей стране

Волна забастовок на железной дороге в Италии повлияет на поездки в отдельных регионах. 10 мая запланированы региональные забастовки в Неаполе, 17 мая – в регионе Фриули-Венеция-Джулия, 27-28 мая – в Лигурии.

Фото: Задержка рейсов поездов в Италии (иллюстративное gettyimages.com)

Общенациональная забастовка 19 мая повлияет на поездки Trenitalia и Trenord. Машинисты поездов будут бастовать почти сутки.

Во Франции будет бастовать персонал авиакомпании

Французские бортпроводники угрожают забастовкой с 8 по 12 мая. Ожидается, что примут участие 90% бортпроводников. Забастовка повлияет на рейсы испанской авиакомпании Vueling. Персонал требует просмотра условий труда.

В Исландии готовятся к забастовке в аэропорту

Сотрудники крупнейшего аэропорта Исландии Кеблавик планируют бастовать 9-12 мая, если не будет решен трудовой спор.

Сотрудники службы безопасности планируют ежедневно останавливать свою работу на 4 часа, что может привести к сбоям рейсов.

Напомним, мы писали, где в Европе проходили забастовки на транспорте в апреле.

Также мы рассказывали, что авиакомпания Austrian Airlines недавно отменила более 400 рейсов из-за забастовки летного экипажа. Это повлияло на 50 тысяч пассажиров.

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