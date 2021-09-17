"Затримати літо": відпочинок у Греції восени пропонують за ціною від 100 євро з людини

Рейси на курортні острови продовжили до кінця жовтня

Відпочинок у Греції цього літа обрали рекордна кількість туристів. За популярністю країна вийшла на друге-третє місце серед морських напрямків.

Погода на грецьких курортах продовжує радувати туристів і в оксамитовий сезон. Турагенти пропонують "затримати" літо і вирушити у Грецію ще у вересні і жовтні. Тим більше, готелі в цей час знижують ціни майже в два рази.

"Якщо влітку було жарко і дорого, то зараз дуже комфортно і доступно. Ви можете поніжитися на порожніх пляжах островів Крит, Корфу і Родос. Тільки ви і море - зі знижками від готелів до 50%. Рейси продовжені до кінця жовтня", - повідомляє на своїй сторінці в Instаgram фахівець з підбору турів Євгенія Мельник.

Скільки коштує відпочинок у Греції у вересні і які там умови для туристів – в матеріалі РБК-Україна.

Пляжі і архітектура: головні особливості відпочинку в Греції

Грецію туристи вибирають переважно заради пляжного відпочинку. У 2021 році міжнародну нагороду за безпеку і чистоту "Блакитний прапор" мали 545 грецьких пляжів (найбільше – на острові Крит і півострові Халкідікі).

Фото: Краєвиди в Греції (unsplash.com/calin-stan)

При цьому, Греція - це величезна країна-музей, де є не тільки пляжний відпочинок, а й величезні можливості для екскурсійного відпочинку, вважає Олександр Новіковський, заступник гендиректора компанії "TEZ TOUR Україна".

"У Греції - своя колоритна атмосфера, якої немає в Туреччині. Греція - більш витончена, романтична і атмосферна країна з певною харизмою", - описав у коментарі РБК-Україна особливості напрямку експерт.

"Греки пишаються своєю історією і намагаються показати більше пам'яток туристам. Якщо приїжджаєш до Греції, тобі скрізь кажуть: дивіться, насолоджуйтеся, це артефакти, дотик до історії", - додає він.

Також багато грецьких островів, наприклад, Міконос і Санторіні, славляться своєю тусовочною атмосферою. Вирушаючи до Греції, слід бути готовим до карантинних обмежень – харчуватися в кафе дозволяється тільки на відкритому повітрі, в деяких локаціях діють заборона на музику і нічна комендантську годину.

Фото: Архітектура Греції (unsplash.com/dimitris-kiriakakis)

Скільки коштує відпочинок у Греції у вересні

Агентства гарячих путівок пропонують провести незабутні дні в Греції за рекордно низькими цінами.

Наприклад, в апарт-готелі з басейном на Родосі без харчування з вильотом 19 вересня пропонується тур від 93 євро з людини на 5 ночей (без харчування). Також на найближчі дати є доступні тури в 3* готелі зі сніданками в Халкідікі - за 158 євро з людини за 5 ночей. Такий відпочинок підійде любителям взяти машину напрокат і вирушити досліджувати околиці.

Фото: Готель у Греції (booking.com)

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "Сніданок" у провідних туристичних компаній на дати з 19 до 26 вересня і вибрали найнижчі ціни.

Наприклад, у компанії Farvater провести тиждень удвох в 3* готелі на острові Корфу можна за 517 євро (16296 гривень), в 4* готелі в Іракліоні на Криті – від 19207 гривень, в 5* - від 31314 гривень.

У мережі агентств "Поїхали з нами" тури в 3* готелі на острові Крит стартують від 17,4 тис. гривень, в 4* - від 20 тис. гривень, в 5* готелях – від 28,3 тис. гривень.

У туристичної компанії "Гамалія" найдешевший тур на найближчі дати - в 4* готель на о. Корфу за 15451 гривню за двох, а в 3* готелі 7 ночей можна провести за ціною від 16095 гривень в Іракліоні. У 5* готелі тиждень відпустки обійдеться в 29644 гривень за двох на тому ж курорті.

Нагадаємо, ми розповідали про найкрасивіші локації Середземномор'я для турів на яхтах в оксамитовий сезон.

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