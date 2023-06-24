Впервые за 100 лет. Париж превращает Сену в место, пригодное для купания

Вскоре туристы во время визита в Париж смогут искупаться в Сене. Это произойдет впервые с момента запрета в 1923 году. Власти города начали масштабный комплексный проект по очистке реки стоимостью 1,4 миллиарда евро. Непригодные к купанию воды Сены собираются сделать безопасными.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Токсичная вода. Безопасно ли купаться в Сене

Хотя берега Сены давно стали романтическим местом для прогулок, ее воды настолько токсичны, что в них тяжело существовать даже рыбе. Кроме того, река превратилась в свалку сломанных велосипедов и мусора, загрязняется также неочищенными сточными водами. Поэтому основная функция водного пути сейчас заключается в транспортировке грузов и людей на лодках, а купаться там запрещено.

Однако это планируют менять. Посетители города через несколько лет смогут наконец позагорать на пляжах Сены, говорят местные власти.

Во время летних Олимпийских игр в Париже в следующем году некоторые соревнования по плаванию пройдут в водах Сены. Хотя на Сене уже проводились соревнования по плаванию во время Олимпиады 1900 года, купание в реке было запрещено еще в 1923 году из-за опасности движения лодок и загрязнения воды.

Теперь город хочет возродить реку как место для плавания как для Олимпийских игр, так и к 2025 году в целом для посетителей.

Фото: Купание в Сене из-за высокого уровня загрязнения запретили в 1923 году (unsplash.com)

Что предполагает проект восстановления Сены стоимостью 1,4 млрд евро

Очистить Сену в Париже предлагали еще давно. Инициатива тянется десятилетиями, но стремительно приближающаяся Олимпиада ускорила работы.

По сообщениям властей города, река должна быть очищена в Олимпийский триатлон и гонки на открытой воде до июля следующего года, а затем Паралимпиады. Сена также станет центральной локацией церемонии открытия Олимпийских игр, которая будет проходить на воде и берегу.

Проект очистки предусматривает борьбу плавучими домами, которые сливают сточные воды в реку, а также улучшение качества очистных сооружений. Также строятся огромные резервуары, чтобы предотвратить попадание заполненных бактериями сточных вод в реку во время дождя.

Когда можно будет снова купаться в Сене

После Олимпиады реку планируют открыть для посещения летом 2025 года. Мэрия изучает расположение пяти мест для купания вдоль Сены: как в Париже, так и за его пределами.

Фото: После Олимпиады планируют открыть реку для публичного посещения летом 2025 года (unsplash.com)

Вероятно, таких мест будет два по берегам парка Рив-де-Сена и один на рукаве Мари в центре Парижа, один будет находиться в порту Берси в 12-м округе и один на аллее Борд-де-л'О в Булонском лесу.

По прогнозам, к 2050 году Париж будет сталкиваться с сильной жарой летом, когда температура воздуха может потенциально превышать даже 50 градусов по Цельсию. Поэтому обустройство зон для купания также должно помочь городу стать более удобным для жизни в будущем.

Власти города также надеются вдохновить другие города начать делать свои водные пути более безопасными.

"Это, так сказать, создаст волны по всему миру. Потому что многие города наблюдают за Парижем. Это начало движения. Мы по крайней мере на это надеемся", – говорит Дэн Ангелеску, ученый, отслеживающий качество воды Сены для мэрии, регулярно отбирая из нее пробы.

Напомним, в Турции задумали грандиозный проект превращения Стамбула в остров. Масштабное строительство планируется завершить в 2027 году.

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