Высшее образование за границей: где искать гранты на обучение

Высшее образование за границей доступно для абитуриентов, владеющих местным языком. Многие университеты в разных странах предлагают гранты на обучение, чтобы привлечь больше студентов.

Где искать стипендиальные программы и каким требованиям нужно отвечать, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Обучение за границей: что для этого необходимо

Обучение за границей многим кажется недоступным из-за высокой стоимости и условий. Но существует много программ, которые предлагают гранты, чтобы сделать качественное образование для талантливой молодежи более доступным. Денежные средства могут выделять как правительства стран, так и фонды, и университеты или другие учреждения. Бывает, что грант покрывает стоимость обучения или расходы на проживание (жилье, питание, дорогу). Получить средства можно на разные сроки в зависимости от программы – от месяца до 3 лет.

В то же время среди условий получения гранта есть знание языков и высокие академические результаты. Свои шансы можно оценить по следующим критериям:

успеваемость в школе или на прежних уровнях высшего образования;

знание местного языка и иностранного языка обучения в заведении высшего образования в выбранной стране;

научные работы по теме будущей специализации;

убедительность цели для обучения со стипендией.

Фото: Студенты на занятиях (gettyimages.com)

Где искать государственные программы обучения за границей

Германия

Высшее образование в Германии бесплатно могут получать как местные, так и иностранные студенты. Государственное агентство DAAD ежегодно предоставляет до 60 тысяч стипендий и грантов на обучение в Германии по разным специальностям. На сайте организации можно найти большое количество программ обучения и помощь с оформлением документов и сдачей экзаменов для поступления.

Тем, кто уже является студентом одного из вузов Украины, но хочет продолжить обучение в Берлине, Гамбурге или Мюнхене, может помочь ресурс Copernicus Stipendium.

Франция

Во Франции выпускники украинских вузов могут получить стипендии на программы магистратуры или последипломного образования. Предпочтение отдают инженерным специальностям. Гранты на такое образование можно получить через государственные программы Campus France. Также есть сервис ÉTUDIANTS, где периодически обновляются предложения стипендиальных программ.

Для магистрантов и аспирантов следует обратиться на ресурс Association Bernard Gregory, где собраны соответствующие программы обучения. Там можно найти предложения преимущественно от французских университетов и объявления от бельгийских или германских вузов.

Чехия и Польша

В этих странах больше всего студентов из Украины. Высшее образование там доступно по цене и качественное. Обучение в университетах Чехии бесплатно при знании чешского языка и успешной сдачи экзаменов.

В Чехии можно получить грант на обучение от Вышеградского Фонда или Erasmus Mundus.

Гранты на обучение в Польше можно получить в рамках программ для молодых ученых, гуманитарной программы Gaude Polonia или программы им. Киркланда для экономических специальностей, культурологии.

Великобритания

Поскольку в стране высокая плата за обучение, гранты преимущественно являются скидкой на обучение. Расходы на жизнь придется оплачивать самостоятельно. Несмотря на это, многие молодые люди выбирают гранты в Британии по программе Chevening и другим.

Китай

В этой стране правительственные стипендиальные программы часто включают в себя год изучения языка. Стипендия покрывает стоимость обучения, проживания, страхования и текущих расходов. Также можно получить грант только на изучение языка на полгода или год. Есть возможность подаваться непосредственно через университет. Больше о стипендиях – на сайте Chinese Government Scholarship.

Фото: Студенты на лекции (pixabay.com)

Порталы для поиска стипендиальных программ

Erasmus Mundus, Erasmus+ – стипендии по этим программам покрывают расходы на участие в программе, проживание и проезд. Программа Erasmus Mundus предоставляет множество грантов для всех возможных специальностей, значительная часть которых – на длительный срок, с возможностью получения диплома ЕС или последипломного образования.

Global Scholarships – платформа для иностранных студентов для поиска стипендий по всему миру. На сайте в системе поиска стипендий студенты могут фильтровать критерии: степень, предмет, национальность и сроки получения стипендии.

Scholarshipportal – это база данных с более чем 1000 стипендий, доступных в Европе и за ее пределами. Можно выбрать уровень обучения, место, где человек хочет учиться, чтобы увидеть стипендии, соответствующие заданному профилю.

сайт EURAXESS содержит информацию о схемах финансирования в Европе научных должностей, стипендий и докторантуры.

Также многие университеты, научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения предлагают собственные стипендии и финансовую поддержку. Эту информацию можно найти на сайтах учебных заведений.

Напомним, мы писали, какие особенности поступления в университет в Чехии для украинцев.

Также мы писали, что украинские студенты, живущие в Великобритании, могут поступить в университеты и получать знания и профессию. Украинские беженцы могут платить за обучение как местные студенты, а не иностранные.

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