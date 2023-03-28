Выплаты всем жителям. Кто может получить денежную помощь от международных фондов

До конца апреля часть украинцев получат денежную помощь от двух международных организаций. На денежные средства могут рассчитывать все жители, пережившие оккупацию в пяти областях.

Как получить эти выплаты, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На деоккупированных территориях продолжают выплачивать финансовую помощь от международных организаций. На разовую финансовую помощь в размере 1200 гривен от Красного Креста и 2200 гривен от Международной организации по миграции (МОМ) может рассчитывать каждый, кто не выезжал из освобожденных регионов до момента деоккупации.

"Люди, пережившие оккупацию, обязательно получат денежную помощь до конца апреля. Выплаты предусмотрены для всех этих людей, независимо от возраста и пола", – заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Как объясняли ранее в Минреинтеграции, жителям деоккупированных территорий следует обращаться в органы местного самоуправления или назначенные военные администрации, где формируют списки граждан.

Отмечается, что на 23 марта 2023 года помощь наличными в размере 1200 грн от Красного Креста получили более 155 тыс. граждан на деоккупированных территориях Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей.

Фото: Освобожденное село в Херсонской области (gettyimages.com)

Кроме того, при финансовой поддержке МОМ выплачено по 2200 грн помощи в месяц более 39 тысячам человек на освобожденных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины. Каждый человек получает такие выплаты в течение 3 месяцев.

Напомним, мы писали, какие выплаты могут получить переселенцы в Украине.

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