В крупном аэропорту в ЕС изменится проверка пассажиров: детали

Один из крупнейших аэропортов Европы Схипхол в Амстердаме, ежегодно обслуживающий около 50 млн пассажиров, будет проверять пассажиров за считанные секунды.

Это станет возможным благодаря новейшему оборудованию, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Крупнейший аэропорт Нидерландов Схипхол неоднократно признавался одним из самых лучших воздушных ворот мира. Теперь там контроль безопасности авиапассажиров сократят до 3 секунд.

В Схипхоле обновили все 53 сканера, которые проверяют пассажиров на предмет перевозки опасных вещей.

"При покупке новых сканеров безопасность и комфорт путешественников и сотрудников службы безопасности имели первостепенное значение", – отметили в аэропорту.

Новое оборудование за секунды оценивает, есть ли на пассажире что-то опасное. Это позволит сократить количество путешественников, которых необходимо отправлять на тщательный осмотр к сотруднику службы безопасности.

С помощью новейших сканеров аэропорт сможет справиться с растущим пассажиропотоком. Только во время майских праздников из Амстердама будут вылетать более 80 тысяч путешественников в день.

Ранее самый большой аэропорт Нидерландов приобрел современные сканеры для ручной клади, использующие технологию компьютерной томографии. Эти аппараты позволяют пассажирам не вынимать электронику из чемоданов для отдельного контроля. Также аэропорт снял строгие ограничения на провоз жидкостей в самолетах.

Напомним, мы писали, что еще один аэропорт в ЕС снял ограничения на перевозку жидкостей в самолете. Пассажирам теперь разрешено брать с собой достаточно воды в таре любого объема.

Также мы рассказывали, какие авиакомпании Европы имеют самые строгие нормы ручной клади. В перечне авиаперевозчиков с самыми жесткими ограничениями не только лоукостеры, но и традиционные авиакомпании.