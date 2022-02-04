Вечірки та круті схили. Зимовий курорт в Австрії б'є рекорди популярності у туристів

Ішгль відкрився для туристів із новими правилами

Найпопулярніший гірськолижний курорт Австрії Ішгль знову відкрився для відпочивальників і став кращим, ніж раніше. Тепер для любителів кататися введений суворий електронний контроль - наприклад, шлагбаум крісельного підйомника не пропустить туристів без спеціальної медичної маски на обличчі, повідомляє британське видання Metro.

Але дотримання ковідних правил, включаючи перевірку сертифікатів вакцинації і соціальну дистанцію – не велика ціна за те, щоб потрапити в цю особливу локацію.

У чому популярність австрійського гірськолижного курорту Ішгль і що туристам потрібно знати про катання на лижах під час пандемії – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Завантаженість - в два рази менша, ніж до пандемії"

Коли туристи в лижній екіпіровці прибувають в бар апре-скі Kitzloch в Ішглі, ді-джей тільки починає вечірку. Розваги сильно відрізняється від вечірок до березня 2020 року, коли австрійський курорт був названий епіцентром поширення COVID в північній Європі.

До пандемії бари були настільки переповнені, що офіціанти носили свистки в роті, щоб розчистити шлях.

Фото: Готель в Ішглі (booking.com)

Тепер той самий менеджер Бернард Зангл перевіряє сертифікати вакцинації, і всі, хто п'є, сидять.

"Ми завантажені приблизно наполовину від завантаження до пандемії, але це нормально. Це краще, ніж карантин минулого сезону. Зараз ми прагнемо стати одним з найбезпечніших гірськолижних курортів в Європі", - розповів він.

Цієї зими популярна гірськолижна зона Ішгля знову відкрита, хоча шлагбауми крісельного підйомника не відкриються, поки туристи не одягнуть на ніс маски FFP2.

Круті схили з перепонами. У чому секрет популярності курорту

Сам курорт завдяки ландшафтним особливостям - високим схилах на північній стороні - має тривалість сезону катання з листопада по травень.

Фото: Сезон в Ішглі триває до травня (facebook.com/schlosshotelischgl)

Щоб знайти сонячну сторону, туристи заходять на звернену на південь і до Швейцарії частину локації - цей район знаходиться на кордоні. Відпочивальники навіть можуть пройтися старими маршрутами контрабандистів, якими після Другої світової війни переправляли цукор, каву і коштовності.

Друга причина популярності: безліч швидких сучасних підйомників обслуговують круті траси, що пропонують чимало випробувань. У Ішглі немає звивистих трас з плоскими ділянками, як на менш компактних курортах.

При цьому траси добре підготовлені, так що спортсмени відчувають себе впевнено на крижаних схилах під час слалому.

Оскільки Ішгль найбільш популярний серед просунутих лижників, сніговий покрив не так швидко відстежується, як на більш орієнтованих на фрірайд курортах.

Туристам пропонують спуститися з 35-градусного схилу - це крутіше, ніж більшість "чорних" трас.

Фото: В Ішглі катаються на лижах досвідчені спортсмени (скріншот РБК-Україна/ischgl.com)

Архітектура та бутіки. Чим зайнятися на курорті, крім катання

Незважаючи на свою репутацію столиці вечірок, Ішгль - це традиційне село з красивою архітектурою і вулицями, в основному вільними від автомобілів, з шикарними бутиками.

Новачки і сім'ї з маленькими дітьми зазвичай направляються в сусідні Каппль і Гальтюр, а сам Ішгль найбільш популярний серед груп друзів. І тут на допомогу приходить апре-скі.

В Австрії це не нічний захід, а вечірка відразу після катання на лижах, щоб туристи могли повернутися в спа-центр готелю, освіжитися до вечері і бути готовим до катання на лижах на наступний ранок.

Фото: Відпочинок туристів на курорті до пандемії в лютому 2020 року (facebook.com/Kitzloch)

Ці апре-коктейлі вже не такі дикі, як раніше, але власники барів повідомляють, що лижники приймають нові правила, і все ще панує гарна атмосфера. Люди з нетерпінням чекають нових легендарних концертів просто неба в цьому сезоні 2 і 30 квітня, в яких раніше брали участь сер Елтон Джон і Кайлі.

Навіть у доковідні часи там було вкрай мало бійок, незважаючи на те, що бари були настільки переповнені. Хоча багато хто вважав курорт розсадником COVID в минулому році, це свідчило про атмосферу товариства і веселощів, яка була властива Ішглю. Судячи з відгуків, такий "дух" проведення часу зберігся, незважаючи на масковий режим.

У більшості готелів є відмінні спа-салони, хоча австрійські курорти натуристські, купальники і плавки не схвалюються. Тож чи варто йти в сауну тільки в масці, задається питанням автор статті.

На вечерю офіціантки в традиційному одязі подають відпочивальникам вечерю з п'яти страв, що включає шніцель і млинці.

Що потрібно знати про правила карантіну в Ішглі

В даний час туристам необхідно підтвердження повної вакцинації для входу в усі готелі, бари і ресторани, а також для покупки скі-пасу.

Фото: Вказівник для туристів на курорті (unsplash.com/ahmed-s)

О 22:00 введено комендантську годину, також потрібні маски для обличчя FFP2.

Компанія гірськолижного підйомника курорту також інвестувала близько 700 тисяч євро в заходи гігієни і встановила нові інтелектуальні системи камер на трьох канатних дорогах Ішгля, які оптимізують час очікування і зменшують скупчення людей в зонах черг.

Канатні дороги регулярно дезінфікуються, як і всі автобуси, спортивні магазини, громадські місця та пункти першої допомоги.

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