Ватры и коляда. Как будут праздновать Рождество во Львове: основные события

В рождественский период во Львове и общине планируется более 200 событий. Среди них – спектакли, концерты и мастер-классы.

Про основные события празднования Рождества в городе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Управление культуры Львова.

Во Львове 5 декабря, в канун праздника Святого Николая, зажгли главную елку, которую вместо звезды украсили декоративным противотанковым "ежом". Елка высотой 14 м будет украшением города до 12 января 2024 года.

Другие основные события программы празднования "Твое Рождество во Львове":

открытие рождественской шопки на площади Рынок (22 декабря в 18:00);

на площади Рынок (22 декабря в 18:00); Вынос Дидуха на площадь Ангелов (24 декабря в 12:00);

на площадь Ангелов (24 декабря в 12:00); Різдво в Гаю (ход вертепов, рождественские экскурсии, рождественская шопка и вечерний концерт) – Музей народной архитектуры и быта во Львове (25 декабря в течение дня);

Рождественская органная музыка при свечах – Львовский органный зал (24 декабря в 14:00; 25 декабря в 14:00 и 19:00);

Фестиваль "Великая коляда" – Церковь Пресвятой Евхаристии (25 декабря – 7 января).

Колядки. Хор и орган – Львовский органный зал (26 и 29 декабря в 19:00);

Рождественская история. Симфонический оркестр – Львовский органный зал (27 декабря в 19:00).

Маланки и Василия и другие городские традиции Львова – Музей народной архитектуры и быта во Львове (30 декабря в течение дня);

Новогодний органный концерт – Львовский органный зал (1 января 14:00).

Фото: Рождественские выступления во Львове (facebook.com/upr.cult.lviv/Роман Балук)

Также в период рождественских праздников по городу планируется разместить импровизированные бочки с ватрой, чтобы львовяне приходили и объединялись вокруг коляды.

Полную программу концертов, чтений и мероприятий можно найти по ссылке.

Напомним, мы писали, что во Львове уже засияла рождественская елка. Ее традиционно установили возле Львовского оперного театра.

Раньше мы рассказывали о том, какую елку установили в Киеве. Праздничное дерево меньшего размера, чем обычно.

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