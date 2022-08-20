Топ-локація року. Стамбул знову у списку найпопулярніших місць Європи

Влітку в Туреччині показники туризму перевищили рівень до пандемії

Влітку 2022 року Стамбул буквально переповнений туристами: кількість прибуттів туристів вже перевищила рівень до пандемії.

Чисто туристів в Стамбулі, коли нарешті зняли більшість COVID-обмежень, більш ніж подвоїлася. Для туризму Туреччини це знак довгоочікуваного відновлення після спаду через пандемію.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Рекорди приїздів. Стамбул знову в топі з туризму в Європі

За даними місцевого управління культури та туризму, число іноземних відвідувачів в Стамбулі виросло в червні майже на 115% і перевищило 1,47 мільйона осіб. Найбільше сюди приїжджають із США та країн Європи.

Ця цифра збільшилася більш ніж удвічі в порівнянні з 684 621 приїздами в червні минулого року. Це також перевищило рівні, що спостерігалися до спалаху пандемії коронавірусу. Близько 1,1 млн і 1,36 млн іноземних туристів відвідали Стамбул за ті ж місяці 2018 і 2019 років відповідно.

Фото: Стамбул знову відвідує багато туристів, як було до пандемії (unsplash.com)

Туреччина значно постраждала від обмежень через пандемію. Але спад туризму в країні не був таким кардинальним, як у деяких інших країнах. Ще в перше літо пандемії, коли були закриті більшість країн, Туреччина раптово оголосила про відкриття для туризму. Для цього там розробили програму Safe Tourism - спеціальні заходи щодо запобігання COVID на курортах і в популярних туристичних локаціях.

А тепер нові дані показали, що кількість іноземних відвідувачів в період з січня по червень цього року зросла до більш ніж 6,75 мільйона осіб.

Стамбул відомий серед туристів як місце, де Європа зустрічається з Азією. Місто зачаровує відвідувачів своєю культурою, мистецтвом та історією. Тепер тут знову спостерігається значне зростання числа іноземців, які прибувають також для шопінгу та оздоровчого туризму.

З яких країн їдуть до Стамбула найчастіше

Туристи з Німеччини очолили список країн, з яких влітку приїхало найбільше людей - 126 507 осіб. Сюди також їдуть туристи з Ірану, США, Великої Британії, Італії та Франції.

Згідно зі звітом Всесвітньої Ради з подорожей і туризму, цього літа Туреччина стане четвертим за популярністю напрямком у всій Європі.

Фото: Після зняття обмежень Стамбул знову зачаровує відвідувачів своєю культурою, мистецтвом та історією (unsplash.com)

Згідно з офіційними даними, доходи Туреччини від туризму майже потроїлися в другому кварталі, в той час, як число іноземних відвідувачів у першому півріччі зросла майже до рівня 2019 року.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина націлена на отримання 37 мільярдів доларів доходів від туризму і залучення 47 мільйонів туристів цього року, підвищивши цільові показники з 35 до 45 мільйонів доларів.

Чиновники сподівалися, що туризм в цьому році зможе повторити або перевершити показники 2019 року, коли близько 52 мільйонів відвідувачів принесли дохід у розмірі 34 мільярдів доларів.

Фото: Туреччина націлена встановити нові туристичні рекорди (unsplash.com)

У 2021 році доходи від туризму подвоїлися і досягли майже 25 мільярдів доларів, відновившись після найгіршого впливу COVID-19, але залишаючись значно нижче рівня, зафіксованого у 2019 році.

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