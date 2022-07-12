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Попит на дитячий відпочинок відновився на 30%, - експерт

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Вівторок 12 липня 2022 12:05
Попит на дитячий відпочинок відновився на 30%, - експерт Фото: Відпочинок у таборі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці стали більше вибирати оздоровлення за кордоном

Попит на дитячий відпочинок влітку 2022 року в таборах відновився на 30-40%. При цьому все більше батьків цікавляться таким форматом оздоровлення за кордоном.

Про це йдеться в матеріалі "Табори знизили ціни. Де можна відпочити дітям в Україні та Європі".

"Табори знають, що повинні мати укриття"

Приблизно третина дитячих таборів вже відновили роботу. Майже всі табори в західній Україні приймають групи, розповіла РБК-Україна Ксенія Ющенко, голова Асоціації організаторів дитячого оздоровлення, відпочинку та туризму.

Найменше приступили до роботи стаціонарних таборів, які проходять державну акредитацію, підпорядковуються Міністерству соціальної політики і прив'язані до своєї локації – близько 20%.

Натомість проектні табори з інших регіонів, наприклад, Запорізької чи Одеської області, створили нові локації і домовились або з готелями на заході України, або із закордонними готелями, щоб також повезти дітей відпочивати.

"Проектні табори мають локації і на території західної України, і за кордоном – це педагогічні команди, які організовують відпочинок: танцювальний табір, кінотабір, творчий, мовний. Батьки їм довіряють вже багато років, тому такі табори також відкриті", - зазначає фахівець.

Попит на дитячий відпочинок відновився на 30%, - експертФото: Дитячий табір на природі (gettyimages.com)

Певних вимог від держави щодо організації роботи табори не отримували, каже фахівець.

"Але ми працюємо так, як зараз працюють навчальні заклади. Табори знають, що повинні мати укриття. Наприклад, туристичні табори проходять на території готелів. Відсотків 90 готелів мають підвали. Ми були на Закарпатті в 5-6 готелях, просто дивилися – вони їх вже обладнали до приїзду дітей, тому що з березня по червень приймали внутрішньо переміщених осіб", - розповідає Ксенія Ющенко.

Переглянути неповний перелік дитячих таборів в Україні, які працюють влітку 2022 року, можна на сторінці асоціації.

Велика частка запитів на табори - від матерів, які перебувають за кордоном із дітьми

Тим часом, цього року зріс попит на дитячі табори, організовані для українських дітей в інших країнах.

"З нашого досвіду, за кордон виїжджають більше дітей, попит вищий, ніж торік. Тому що будити дитину посеред ночі, йти з нею в підвал – це дуже важко. А коли зміна - два тижні, то весь цей період раз-два на добу (якщо це в Карпатах) спускатися в підвал важко і дітям, і дорослим. Тому закордонні поїздки батькам цікавіші", - розповідає експерт.

Крім того, чимало жінок з дітьми зараз перебувають за кордоном. Велика частка запитів на табірний відпочинок саме від них.

Нагадаємо, ми писали, які автобусні тури доступні українцям влітку за кордон.

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