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Сотни украинских беженцев остались без соцпомощи в Британии: детали

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Четверг 20 октября 2022 16:50
Сотни украинских беженцев остались без соцпомощи в Британии: детали Фото: Украинские беженцы в Британии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

У 300 украинских семей беженцев, прибывших в Британию по схеме Homes for Ukraine, не состоялся социальный визит от местного совета в течение первых пяти месяцев после прибытия в страну.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Byline Times.

О сложной ситуации с выплатами сообщили в Byline Intelligence Team. Данные, полученные по запросам о свободе информации в местные органы власти, показали, что по меньшей мере 270 семей беженцев не посещали в течение пяти месяцев, несмотря на прямые указания правительства это делать. По правилам программы, советы должны по крайней мере совершить один личный визит, как только гость прибыл.

Отношения гостей и спонсоров рассчитаны на шесть месяцев, после чего беженцы могут найти себе жилье. К одним семьям вообще не ходили, а другим пришлось ждать визита очень долго.

Расследование Byline Times показало, что 602 семьи не посетили в течение четырех месяцев после прибытия, в то время как 1233 семьи не посетили в течение двух месяцев.

Сотни украинских беженцев остались без соцпомощи в Британии: детали

Фото: Часто при размещении украинцев обнаруживали проблемы в обеспечении детей, некоторых селили в переполненное или неподходящее жилье (Getty Images)

"Отказ от проведения проверок благосостояния вызывает серьезную обеспокоенность по безопасности, не в последнюю очередь потому, что часто в таких случаях выявляли проблемы в обеспечении детей, некоторых селили в переполненное или неподходящее жилье", — говорится в публикации.

Некоторые местные власти объяснили задержку визита социальной помощи тем, что хозяин не связался с ними, чтобы сообщить о прибытии гостя. Поэтому местные власти могут и не догадываться, что беженцы уже приехали и живут в некоторых местах.

Еще большее беспокойство заключается в том, что полагаться на информирование совета от хозяина создает пробел в защите. Хозяин мог просто не сообщать никому о прибытии гостя, оставляя этого человека без документов под риском, пишет издание.

В системе есть пробелы, которые привели к проблемам. К примеру, непроверенные мужчины предлагают жилье женщинам, и при этом у него только одна комната. Это ставит женщин в неловкое положение. Часто мужчины при этом не имеют плохих намерений, но отсутствие проверки жилья и условий жизни беженцев вызывает у местных активистов и волонтеров беспокойство.

"Мы слышали о таких случаях. Беженцы от войны не должны подвергаться такой уязвимости", — сообщили изданию представители гуманитарных организаций Британии.

Напомним, в Нидерландах изменяют условия для украинских беженцев.

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