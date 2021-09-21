Найдешевші путівки і рекордний турпотік. У Туреччині підрахували "середній чек" українців на відпочинок у країні

Попит на тури зріс, але витрати наших туристів різко скоротилися

У Туреччині порахували витрати туристів на своїх курортах і назвали суми, які українці залишили за відпочинок в країні в 2021 році. Результати багато в чому пояснюють причини напливу відпочивальників з України та інших держав, пише Turizm Ajansi.

Дослідження провела організація TurizmDatabank. Виявилося, що в 2021 році відбулося значне зниження витрат українських і російських туристів в Туреччині в порівнянні з попередніми роками. Відзначається, що чим більше туристів приїжджали на курорти, тим менше грошей вони залишали в країні.

Скільки витрачали на відпочинок українці в Туреччині в 2021 році?

Стрибок туризму з України і вартість пакетних турів

За даними турецької статистики, за останні 10 років українських туристів стало майже втричі більше - з 600 тисяч відпочивальників до 1,5 млн людей на рік. Найбільший стрибок відзначений після кризи 2016 року.

Фото: За десять років до Туреччини стали їздити в 3 рази більше українців (unspalsh.com/mert-kahveci)

Найбільше туристів обирали відпочинок у Туреччині у форматі пакетних турів. Якщо до 2016 року витрати українців на такі путівки на людину становили в середньому 450 доларів, то в наступні роки почалося їх здешевлення.

Наприклад, вже з 2016 до 2019 рік витрати "пакетного" туриста з України знизилися до 350-360 доларів. Але при цьому попит на відпочинок в Туреччині істотно зріс - кількість проданих путівок для відпочивальників з України збільшилася з 550 до 850 тисяч.

За підсумками рекордного 2019 року кількість туристів, які прибували на відпочинок до Туреччини з пакетними турами, досягла 850 тисяч. У цьому ж році відпочивальники не економили і витратили на відпочинок в середньому 416 доларів.

Пандемія COVID значно вплинула на доходи від туризму в усьому світі, і позначилася на туристичній сфері Туреччини зокрема.

При цьому 2021 рік виявився також і рекордним – за перші 6 місяців 2021 року до Туреччини приїхали 446 тисяч українців. Це більше, ніж за той самий період у 2019 році. Але при цьому різко скоротилися суми, які середньостатистичний український турист витратив на цей відпочинок - з 373 до 329 доларів.

Фото: Локація в Анталії - найпопулярнішому курорті українців (unsplash.com/aylin-cobanoglu)

Скільки витрачали туристи з інших країн

Згідно з опублікованими даними, два інших ключових ринки для турецького туризму, звідки приїжджають найбільше туристів - Росія і Німеччина.

Російські туристи, як і українці, економили, і їхні витрати виявилися значно нижчі за середні показники з туристичних витрат у Туреччині. Росіяни спочатку залишали в середньому 500 доларів за пакетний відпочинок, потім знизили свою готовність платити до 440 доларів в 2019 році, і до 380 доларів з людини в 2021-му.

У статті наголошується, що найщедрішими в цьому році виявилися німецькі туристи, "класичний ринок для Туреччини" - набагато перевищили середній показник витрат на відпочинок.

Фото: У 2021 році німці витрачали на тури більше, ніж у попередні роки (unsplash.com/atif-zafrak)

Німці в минулі роки зазвичай витрачали на відпустку в Туреччині в середньому 580 доларів. Потім стали економити на пакетних турах, а середній показник витрат знизився незначно – до 572 доларів. У 2019 році німецькі туристи залишали турецькому туристичному бізнесу всього 491 долар з людини. Зате в 2021 році, після відкриття кордонів, німці відзначили відпустку в Туреччині середнім чеком в рекордні 619 доларів з людини.

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