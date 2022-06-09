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Різкий спад. Кількість заявок на візи в ЄС скоротилася на 83%

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Четвер 09 червня 2022 15:01
Різкий спад. Кількість заявок на візи в ЄС скоротилася на 83% Фото: Шенгенська віза (freepik.com)
Автор: Катерина Гончарова

Мандрівників відштовхнули правила через пандемію, які постійно змінювалися

Кількість заяв на отримання шенгенської візи, поданих у всьому світі, скоротилося на 83% у порівнянні з періодом до пандемії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на нове дослідження сайту Schengenvisainfo.com.

Кількість заяв на отримання шенгенської візи, поданих до посольств, консульств та візових центрів держав-членів Шенгенської угоди по всьому світу громадянами третіх країн, скоротилася на 83% порівняно з 2019-м - роком до початку пандемії.

Цікаво, що різниця в кількості заявок між 2020 і 2021 роками становить всього 0,05%, або на 1739 заявок менше.

За словами засновника SchengenVisaInfo.com Бесарта Байрамі, причина спаду заяв в тому, що навіть у 2021 році більшість країн Шенгенської угоди відмовилися відкрити кордони для більшості громадян третіх країн.

Різкий спад. Кількість заявок на візи в ЄС скоротилася на 83%

Фото: Як змінювалося число заявок на шенгенські візи (інфографіка Schengenvisainfo.com)

"Навіть у країнах, які знову відкрили кордони у 2021 році, щотижня вносилося так багато змін до правил, хто може в'їжджати, а хто ні. Це відлякувало мандрівників. Особливо туристів. Вони відмовлялися від планування поїздки в ЄС і, отже, від подачі заявки на шенгенську візу", — стверджує Байрамі.

Він зазначає, що велика частина держав Шенгенської зони та ЄС відкрила їх тільки для мандрівників з обмеженого числа країн, що входять до списку епідеміологічно безпечних третіх країн ЄС.

Також у 2020 році 395 266 осіб отримали відмову у візах. А ось кількість багаторазових віз (MEV), які дозволяють їх власнику в'їжджати в Шенгенську зону більше одного разу протягом терміну дії, зазначеного у візовій наклейці, збільшилася з 61,6% до 71,7%.

Нагадаємо, ми писали, чому українцям відмовляють у в'їзді до ЄС.

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