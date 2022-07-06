Всього 4 країни ЄС ще не скасували обмеження на в'їзд через COVID

У яких державах Європи все ще вимагають сертифікати про вакцинацію

В Євросоюзі залишилися чотири держави, які все ще зберігають обмеження на в'їзд для громадян третіх країн. Більшість інших країн ЄС вже скасували будь-які вимоги до в'їзду, пов'язані з ковід-сертифікатами.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Держави ЄС, де досі діють правила в'їзду щодо коронавірусу для громадян третіх країн:

Франція;

Мальта;

Нідерланди;

Іспанія.

Франція все ще розподіляє всі країни за двома різними списками — зеленим і помаранчевим. Застосовуються різні правила в залежності від країни, з якої людина подорожує.

Мандрівники з країн зеленого списку повинні після прибуття пред'явити сертифікат про щеплення, одужання або тест. До осіб з країн помаранчевого списку — правила більш суворі. Для щеплених додаткових вимог немає, але нещеплені й ті хто не видужав повинні пред'явити негативний результат тесту та обґрунтувати вагому причину необхідності в'їзду.

Фото: У Франції все ще зберігаються суворі вимоги щодо в'їзду через COVID (unsplash.com)

Мальта вимагає, щоб всі мандрівники з третіх країн після прибуття мали сертифікат COVID: довідку про вакцинацію, одужання або тест. Така вимога поширюється на всіх осіб старше шести років.

В Нідерланди в'їзд в країну дозволений тільки тим, хто може пред'явити актуальну довідку про вакцинацію або одужання.

Іспанія як і раніше вимагає від мандрівників, що не входять в ЄС, дотримання певних правил в'їзду. Всі громадяни третіх країн після прибуття повинні пред'явити довідку про щеплення, одужання або тестах. З такими документами в'їзд до Іспанії дозволений для будь-яких цілей.

Особи, які не мають цифрового сертифіката ЄС про COVID або іншого еквівалентного документа, також повинні заповнити Форму контролю стану здоров'я.

Всі інші країни ЄС і Шенгенської зони – Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Кіпр, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Швеція і Швейцарія вже зняли обмеження на в'їзд.

Це означає, що всі мандрівники незалежно від країни їх походження можуть в'їжджати у вищезгадані країни без обмежень.

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