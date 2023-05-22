Без посадочных талонов. В аэропорту Берлина запускают систему распознавания лиц

В аэропорту Берлин-Бранденбург представили новую услугу биометрического распознавания лиц, что упростит прохождение контроля на посадку. Пассажирам не нужно будет предъявлять никакие документы.

Такая услуга тестируется на приоритетной посадке у некоторых авиакомпаний, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Цифровая услуга находится на стадии тестирования в сотрудничестве с Lufthansa Group.

"Цифровой сервис BER Traveler позволяет получить доступ к процессорам в аэропорту с помощью биометрического распознавания лиц и полностью без необходимости предъявлять документы. Проект предлагается на этапе тестирования в BER совместно с Lufthansa Group и технологическим партнером FastID", – говорится в заявлении аэропорта Берлин-Бранденбург.

Раньше пассажиры на приоритетной полосе контроля безопасности должны были предъявлять свои посадочные талоны. Теперь достаточно пройти через систему распознавания лиц.

На первом этапе услуга будет обеспечивать доступ только к приоритетной полосе. Однако в дальнейшем технологию можно будет использовать для самостоятельной регистрации.

Новая биометрическая услуга в аэропорту добровольная. Желающим необходимо зарегистрироваться через приложение FastID, где будут храниться их биометрические и личные данные.

Пассажиры, которые регистрируются в приложении, имеют возможность решить перед каждой поездкой, хотят ли они воспользоваться услугой для следующего рейса. Только после этого данные будут переданы, а после полета удалены из FastID и останутся только в приложении пассажира.

Напомним, мы писали, что крупнейшие пассажирские самолеты мира вернут на рейсы Lufthansa.