Перші чартери та півмільйона безкоштовних віз: як та коли Індія відкриє кордони для туристів

В країні оголосили про плани відновлення туризму вперше після локдауну з початку пандемії

Індія збирається відновлювати туризм після півтора року закритих через пандемію кордонів. До 30 вересня спливає термін заборони на туристичні візити в країну, і влада збирається оголосити про нове рішення у найближчі десять днів.

Першим 500 000 туристів планують видати безкоштовні візи, щоб простимулювати відновлення галузі туризму, гостинності та авіації після довгого періоду жорстких пандемічних обмежень в країні.

Хто отримає безкоштовні візи

Згідно із заявою влади країни, безкоштовні візи для туристів видаватимуть до 31 березня 2022 року, або поки вони не закінчаться. Як швидко вичерпається півмільйонний запас віз в країні, яка б'є рекорди по захворюваності "Дельта", передбачити складно. Втім, місцева влада сподівається на силу вакцинації - серед місцевого населення вакцину отримали вже 80 мільйонів осіб.

Очікується, що безвізовий режим стимулюватиме поїздки "короткострокових" туристів, які знову почнуть їздити до Індії. У 2019 році країну відвідали понад 10,9 мільйона іноземних туристів, які принесли бюджету понад 30 мільярдів доларів.

Повідомляється, що видача безкоштовних віз коштуватиме скарбниці Індії 100 млн доларів.

Вартість місячної електронної туристичної візи залежить від країни, але становить, як правило, близько 25 доларів. Ціна ж за річну багаторазову візу для туристів становить близько 40 доларів. Видача таких віз припинена з березня 2020 року, як і регулярне авіасполучення.

Фото: Індія видаватиме безкоштовні візи для туристів до 31 березня 2022 року (unsplash.com/shubham-aman)

Представники Міністерства внутрішніх справ заявили, що чіткі умови в'їзду туристів ще обговорюються. Попередньо розглядаються варіанти про те, що допустять тільки вакцинованих мандрівників і тільки з країн, які не потраплять в червоний список через ситуацію з COVID-19.

Також очікується, що відкриття буде поетапним, щоб побачити реакцію і наслідки такого рішення. Очевидно, що в Індії можуть застосувати "пробну" модель туризму, як, наприклад, на Шрі-Ланці й у Таїланді.

Країна дозволить чартерні рейси за умови вакцинації

Щепленим іноземним туристам дозволять відвідувати Індію чартерними рейсами. Втім, великі гравці туристичного ринку Індії висловлюються за відновлення регулярних рейсів для міжнародних мандрівників, пише business-standard.com.

"Дозвіл на приїзд іноземних туристів з продовженням заборони на регулярні рейси не принесе ніякої користі. Ми підтримуємо зв'язок з нашими зарубіжними торговельними партнерами, і ми можемо очікувати хорошого попиту в зимовий сезон, якщо рішення буде оголошене зараз", - зазначив глава місцевого туроператора Stic Travels Субхаш Гоял.

Фото: Туристам, які пройшли вакцинацію, дозволять летіти в країну чартерними рейсами (wikipedia.org)

Прем'єр-міністр Нарендра Моді сказав, що швидкі темпи вакцинації допоможуть таким залежним від туризму штатам, як Гоа, відкритися швидко і безпечно.

"Індія приділяє велику увагу штатам, пов'язаним з туристичним сектором, у своїй кампанії вакцинації. Дуже важливо, щоб наші туристичні напрямки відкрилися якомога раніше. У розпал всіх цих зусиль 100-відсоткова вакцинація в Гоа стає особливо важливою", - сказав він, звертаючись до медпрацівників в Гоа.

На межі краху. Як постраждав туризм в Індії за час пандемії

За даними Всесвітньої Ради з туризму і подорожей, у 2019 році темпи зростання вкладу Індії у ВВП від подорожей і туризму (4,9%) були третіми за величиною у світі. На частку сектора припадало 6,9% ВВП, і в ньому працювало 8,8% від загальної чисельності робочої сили в Індії.

Пізніше, коли почалася пандемія, Міністерство туризму повідомило країни про зниження числа внутрішніх туристичних відвідувань на 73,7% (у річному численні), а Імміграційне бюро повідомило про зниження на 75% числа іноземних туристів у 2020 році. Звіт Національної ради прикладних економічних досліджень (NCAER) підтверджує, що за перші три квартали 2020 року роботу втратили близько 21,5 мільйона людей в країні.

Також, за оцінками Національної ресторанної асоціації Індії, з березня 2020 року в країні закрилося майже 40% ресторанів.

"Багато підприємств, у тому числі готельні оператори, туроператори та гіди, балансують на межі краху. У порівнянні з вихідним рівнем в туристичному секторі, було зайнято тільки 7,3% від загальної робочої сили Індії, а його внесок у ВВП був скорочений до 4,7% у 2020 році", — йдеться у звіті WTTC 2021 Research Report.

Проте останнім часом місцеві жителі отримали можливість подорожувати всередині країни, і ситуація потроху налагоджується.

Фото: Гоа - один з ключових штатів Індії з туризму (unsplash.com/sumit-sourav)

Один з ключових для туризму штатів Індії - Гоа. У серпні 2021 року міністр науки та технологій штату Майкл Лобо заявляв, що сектор подорожей і туризму в штаті значно страждає через те, що в'їзд іноземним туристам досі обмежений.

Чиновник також підкреслив, що "вся країна страждає від COVID-19, нам потрібно набратися терпіння, ми будемо чекати туристів на Гоа з негативним результатом ПЛР-тесту або з сертифікатом про вакцинацію і тестом на антиген, коли вони приїдуть".

Після спаду приїздів туристів за останній рік багато підприємств штату зазнали великих збитків. Роботодавці чекають на субсидії від уряду Гоа, оскільки кількість бронювань на курорти було мало не нульовим.

"Бізнес йде погано, люди борються. Бізнес відновиться, як тільки приїдуть туристи. Але люди налякані й не наважуються приїхати", — сказав виданню один з місцевих ресторанних менеджерів.

Раніше цього року на Гоа привітали рішення міністра закордонних справ Нірмала Сітхарамана надати фінансову допомогу туристичному сектору штату в умовах пандемії.

Чи буде популярним Гоа у українців

Гоа-штат на південному заході Індії, найменший серед штатів країни за площею, колишня португальська колонія в Індії. Столиця - Панаджі, найбільше місто-Васко-да-Гама.

Туристи цінують Гоа за особливо красиві пейзажі тропічної природи та можливість зануритися в автентичну культуру.

Відео: Пейзаж Гоа (youtube.com/Dmitry Antonov Production)

Разом з тим Гоа - не надто популярний напрямок серед українських туристів протягом останніх років, розповідає РБК-Україна Олег Кулик, директор мережі туристичних агентств "Поїхали з нами".

"Взимку українці віддають перевагу Єгипту (у структурі продажів цей напрямок займає близько 70%), Еміратам (близько 10%), до закриття кордонів приблизно така ж частина подорожувала автобусами до Європи", — говорить він.

Серед екзотичних країн, куди досить довго летіти, до пандемії були найбільш популярні Таїланд, Шрі-Ланка – вони становили близько 2-3% продажів турів у компанії, додає Олег Кулик.

"Решта - Балі, Домінікана, Куба, Мексика, Мальдіви, Індія - всі разом займали не більше 0,5% турів. Це пов'язано з вартістю перельотів. Тож, якщо Гоа і відкриється, то багато туристів туди не полетять. Хіба що не буде альтернативи", - зазначає фахівець.

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