Плавучі будинки у великих містах. Чому в Амстердамі такі популярні нові квартали на воді

Будівлі здатні витримати сильні шторми

Незвичайні для Європи будинки на воді розростаються у цілі квартали в Нідерландах. Так місцеві жителі справляються з повенями, що посилюються через зміни клімату, і з нестачею житла в країні, пише BBC.

Такі плавучі спільноти надихають голландців на більш амбітні проекти в країнах, які також схильні до повеней - від Французької Полінезії до Мальдівських островів.

У чому особливість плавучих кварталів в Нідерландах і чим вони здивують туристів - в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Дивно, що будівництво на воді не є пріоритетом у всьому світі"

У жовтні 2021 року під час сильного шторму жителі плавучого селища Шуншип в Амстердамі не сумнівалися, що його зможуть пережити. Вони прив'язали свої велосипеди і лавки, перевірили сусідів, щоб переконатися, що у всіх достатньо їжі і води, і присіли навпочіпки, поки їх район гойдався на своїх сталевих палях, піднімаючись разом з водою і опускаючись у вихідне положення після закінчення дощу.

Фото: Все більше жителів міст у Нідерландах перебираються жити на воду (gettyimages.com)

"У шторм ми відчуваємо себе в більшій безпеці, тому що пливемо. Я думаю, що це трохи дивно, що будівництво на воді не є пріоритетом у всьому світі", - розповіла Сіті Боелен, голландський телепродюсер, яка переїхала в Шуншип два роки тому.

Коли рівень води в морі піднімається, а шторми здіймають хвилі, плавучі квартали пропонують захист від повеней, що дозволяє прибережним громадам краще протистояти зміні клімату.

Однак плавучі будинки створюють безліч проблем. Сильний вітер і дощ або навіть проходження великих круїзних лайнерів можуть розгойдувати будівлі. Сіті Боелен каже, що коли вона вперше в'їхала, штормова погода змусила її двічі подумати, перш ніж ризикнути піднятися на кухню на третьому поверсі, де вона найбільше відчувала хитання.

У густонаселених Нідерландах попит на такі будинки зростає

Оскільки все більше людей хочуть почати будуватися на воді, чиновники працюють над оновленням законів про зонування, щоб спростити будівництво плавучих будинків.

"Муніципалітет хоче розширити концепцію плавучості, тому що це багатофункціональне використання простору для житла, а також тому, що стійкий розвиток - це шлях вперед", - заявив член міської ради Амстердама Нієнке ван Ренсен.

Плавучі поселення в Нідерландах з'явилися в останнє десятиліття як частина концепції великомасштабних проектів в країні.

Фото: Плавучі будинки піднімаються разом із рівнем води (facebook.com/trinidadcementlimited)

Така ідея будівництва захоплює також Великобританію, Францію і Норвегію, Французьку Полінезію і Мальдіви, де підвищення рівня води в Індійському океані в даний час становить загрозу зникнення. Є навіть пропозиція про плавучі острови в Балтійському морі, на яких будуватимуться невеликі міста.

Як сконструйовані плавучі будинки майбутнього

Плавучий будинок можна побудувати на будь-якій береговій лінії - він здатний впоратися з підвищенням рівня моря або повенями після дощів, залишаючись на поверхні води.

На відміну від будинків, які можна легко відшвартувати і переміщати, плавучі будинки прикріплюються до берега, часто спираючись на сталеві опори, і зазвичай підключаються до місцевої каналізаційної системи та електромережі.

Конструкції схожі на будинки, побудовані на суші, але замість підвалу у них бетонний корпус, який виступає в ролі противаги, що дозволяє їм залишатися стійкими у воді.

У Нідерландах це часто збірні триповерхові таунхауси квадратної форми, побудовані за межами суші зі звичайних матеріалів, таких як деревина, сталь і скло. Для міст, які зіткнулися з посиленими повенями і нестачею землі під житло, плавучі будинки є одним з можливих варіантів розширення міського фонду житла в епоху зміни клімату.

Фото: будинки підключають до каналізації та електромережі (facebook.com/Pupper-lite-dec)

Коен Олтуїс, який в 2003 році заснував Waterstudio, голландську архітектурну фірму, що спеціалізується виключно на плавучих будинках, говорить, що відносно "нетехнологічний" характер плавучих будинків є їхньою найбільшою перевагою.

Будинки, які він проектує, стабілізовані стовпами, врізаними в землю приблизно на 65 м і забезпеченими амортизуючими матеріалами, щоб зменшити відчуття руху від хвиль. Будинки піднімаються, коли вода піднімається, і опускаються, коли вода відступає.

Незважаючи на очевидну простоту, Олтуїс стверджує, що вони мають потенціал для перетворення міст. Він спроектував 300 плавучих будинків, офісів, шкіл та медичних центрів.

У Нідерландах велика частина будинків побудована на осушених землях, третина з яких залишається нижче рівня моря. В Амстердамі на каналах зареєстровано майже 3000 традиційних плавучих будинків в раніше занедбаних районах, куди переїхали жити сотні людей.

Плавуча ферма і "соціалізм" по-голландськи

Квартал Schoonschip складається із 30 будинків (половина з яких дуплекси) на каналі в колишній виробничій зоні. Район знаходиться в декількох хвилинах їзди на поромі від центру Амстердама, де працюють багато жителів.

Фото: Жителі кварталів на воді створюють тісні спільноти (facebook.com/Keir McNamara)

Члени громади діляться майже всім, включаючи велосипеди, автомобілі та продукти, куплені у місцевих фермерів. У кожній будівлі працює власний тепловий насос, а приблизно третина його даху відведена під зелень і сонячні панелі. Жителі продають надлишки електроенергії один одному і в національну мережу.

"Жити на воді для нас нормально, і в цьому суть" - розповіла Мар'ян де Блок, директор Dutch TV, яка ініціювала проект в 2009 році, організувавши колектив архітекторів, юристів, інженерів і жителів, які працювали над проектом поза сушею.

У Роттердамі, який знаходиться на 90% нижче рівня моря і має найбільший порт Європи, знаходиться найбільша в світі плавуча офісна будівля, а також плавуча ферма, де роботи доять корів, забезпечуючи молочними продуктами місцеві продуктові магазини.

З моменту запуску в 2010 році плавучого павільйону, місця для зустрічей і заходів на сонячній енергії в гавані Роттердама, місто нарощує зусилля із впровадження таких проектів, назвавши плавучі будівлі одним зі "стовпів" своєї стратегії захисту від зміни клімату та адаптації.

"За останні 15 років ми заново винайшли себе як місто на дельті. Замість того, щоб розглядати воду як ворога, ми бачимо в ній можливість", - зазначив Арно Моленаар, головний спеціаліст зі стійкості міста Роттердам.

Фото: На воді будують також школи, офіси і ферми (yankodesign.com)

Міжнародні проекти, де планують будувати плавучі будинки: від Мальдів до Прибалтики

Голландські фірми, що спеціалізуються на плавучих будівлях, були завалені запитами від зарубіжних забудовників на більш амбітні проекти.

Голландська технологічна компанія Blue21, що спеціалізується на плавучих будівлях, в даний час працює над запропонованою серією плавучих островів в Балтійському морі. Проект може вмістити 50 000 людей і з'єднатися з підводним залізничним тунелем вартістю 15 млрд євро, який зв'яже Гельсінкі у Фінляндії і Таллінн в Естонії.

Waterstudio спостерігатиме за будівництвом цієї зими плавучого житлового комплексу недалеко від столиці Мале на Мальдівах, де 80% території країни знаходиться на висоті менше 1 метра над рівнем моря. Він складається з простого і доступного житла на 20 000 людей. Під корпусами будуть штучні рифи для підтримки морського життя. Будинки будуть качати холодну морську воду з глибини, щоб допомогти системам кондиціонування повітря.

"Більше не існує ідеї, що плавучий будинок будуєбожевільний чарівник. Тепер ми створюємо блакитні міста, розглядаючи воду як інструмент", - говорить Олтуїс.

За словами, Рутгера де Граафа, співзасновника і директора Blue21, плавучі споруди могли б врятувати життя і зупинити збиток на мільярди доларів минулого літа, коли в Німеччині та Бельгії сталися смертельні повені, в результаті яких загинуло не менше 222 чоловік.

"В другій половині століття сотні мільйонів людей будуть переміщені через підйом рівня моря. Але альтернатива - залишатися поруч з прибережними містами і досліджувати можливість виходу на воду. Потрібно вже зараз починати збільшувати масштаби плавучих проектів", - говорить він.

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