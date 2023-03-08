После временной защиты. Швейцария разрешила молодым украинцам оставаться для учебы

Швейцария разрешила украинцам в возрасте 15-20 лет оставаться в стране после истечения срока временной защиты. Речь идет об окончании обучения и стажировки.

Это значит, что после войны молодые беженцы смогут получить полное образование и профессиональные навыки в Швейцарии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В настоящее время около 5000 украинских беженцев 15-20 лет получили защиту S в Швейцарии. В Швейцарском секретариате по миграции (SEM) считают, что страна обеспечит их безопасность, если позволит им завершить свое обучение после истечения срока этого статусу.

Решение разрешить молодым украинским беженцам оставаться в Швейцарии для завершения обучения даже в случае аннулирования статуса защиты S приняла глава Федерального департамента юстиции и полиции Элизабет Бауме-Шнайдер.

Так молодые беженцы смогут приобрести навыки, которые можно использовать для восстановления Украины после их возвращения на родину.

"Сейчас в Швейцарии находится около 5000 человек в возрасте от 15 до 20 лет из Украины. Они должны иметь возможность получить хорошее образование – в том числе с целью возвращения в Украину", – говорится в заявлении SEM.

Набор стажеров, которые начнут свое обучение летом 2023 года, уже идет. Заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Фото: Набор стажеров уже начался (gettyimages.com)

Решение о том, смогут ли семьи этих молодых украинских беженцев также оставаться на территории Швейцарии до завершения стажировки, будет приянто позже.

"То же самое касается требований относительно возвращения всех других перемещенных лиц из Украины в случае отзыва статуса защиты S", – добавили в миграционной службе.

По последним данным, около 300 молодых людей из Украины посещают языковые курсы в Швейцарии. Кроме того, около 1700 молодых украинцев посещают промежуточную программу для подготовки к обучению.

Беженцы из Украины со статусом S получают временный вид на жительство на год. Он может продлеваться, пока идет война. Получатели имеют право на медицинское обслуживание, проживание и другие социальные льготы.

Напомним, мы писали, что в Германии решают судьбу 38 тысяч беженцев из Украины.

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