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В очікуванні сезону: у Греції зростає кількість ранніх бронювань турів на літо

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Четвер 17 лютого 2022 11:35
В очікуванні сезону: у Греції зростає кількість ранніх бронювань турів на літо Фото: Афіни, Греція (unsplash.com/spencer-davis)
Автор: Євгенія Тугушева

Очікується, що у 2022 році доходи країни від туризму перевищать рівень до пандемії

Для грецького туризму 2019 став рекордним за кількістю іноземців, що приїхали. Очікується, що у 2022 році доходи країни від туризму перевищать рівень пандемії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Schengenvisainfo.com.

У пресрелізі, випущеному Міністерством туризму Греції, було оголошено, що у січні 2022 року кількість путівок до Греції зросла на 30% у порівнянні з 2019 роком.

У країні очікують, що у 2022 році кількість місць, доступних для провідних туристичних агенцій Великобританії, збільшиться на 37% на Криті, на 24% на Родосі та на 20% на Косі у порівнянні з показниками 2019 року.

Міністр туризму Василіс Кікіліас зазначив, що лише один із великих туроператорів Британії "замість 1,5 мільйона відвідувачів цього року привабить три мільйони".

"Другий великий туроператор із Німеччини оголосив про збільшення попередніх бронювань на 20% (1,2 млн відвідувачів). Це означає, що наша стратегія розширення туристичного продукту реалістична", — додав міністр.

В очікуванні сезону: у Греції зростає кількість ранніх бронювань турів на літо

Фото: У Греції у 2022 році очікують три мільйони туристів (unsplash.com/mac-mcdade)

Також глава відомства додав, що з квітня до Греції виконуватимуться 14 прямих рейсів американських компаній, і перший рейс розпочнеться 7 березня.

Міністр туризму Василіс Кікіліас закликав регіони, муніципалітети, приватний сектор, готелі, туристичні агенції бути готовими до весняного сезону, додавши, що туризм для Греції є "національною метою".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Греція опинилася серед найпопулярніших напрямків для туристів у Європі.

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