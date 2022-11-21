В ожидании жилья. Как живут украинцы в аэропорту Берлина

В бывшем аэропорту Берлина развернули центр временного проживания для 3600 украинских беженцев. Новоприбывших беглецов от войны размещают в двух больших палатках на взлетной полосе.

Как живется беженцам в коллективном центре в немецкой столице, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW .

Места в помещении терминала С уже заняты

С начала войны Германия приняла более 1 млн. беженцев из Украины. Во многих регионах, включая Берлин, уже нет мест, куда можно поселять людей.

Но принимать беженцев в стране не отказываются – вместо этого ищут варианты размещения. Один из таких – бывший аэропорт Тегель в Берлине. Там организован центр первоначального приема искателей убежища и беженцев войны из Украины.

"Ситуация сложная, сейчас приходится размещать людей в больших палатках. У нас есть 600 мест для соискателей убежища. В терминале C - еще 1600 мест для украинцев, но сейчас они в большинстве своем заняты", - говорит Детлеф Квойдзински из Немецкого Красного Креста (DRK) ).

Фото: Новоприбывшие беженцы в аэропорту (gettyimages.com)

Между тем, в терминале смешиваются новоприбывшие с чемоданами, которые ждут регистрации, и более старые жители. Меньшие дети катаются на самокатах, бегают, старшие сидят с мобильными телефонами у розеток. Другие люди обедают за длинным столом.

Двухъярусные кровати между перегородками – как живут в ожидании жилья

На взлетной полосе установлены две большие палатки на 400 человек каждая. Вокруг них работают генераторы, вдувающие теплый воздух внутрь.

Внутри теснее, чем в жилой зоне терминала, но организация пространства та же: серые перегородки разграничивают "комнаты", где установлены двухъярусные кровати.

Приспособиться к временному жилью помогают волонтеры, переводчики, доступная медицинская и психологическая помощь, уход за детьми. Беженцев кормят три раза в день. Также они могут выбрать себе одежду.

Фото: Кровати в палатке отделены перегородками (gettyimages.com)

"Каждый день сюда прибывает около 40 собак, кошек и других домашних животных. Мы их тоже берем на обеспечение", - отмечает Детлеф Квойдзински.

Пребывание в этом первичном центре приема должно ограничиваться несколькими днями. Но сейчас люди задерживаются на 8 и больше дней.

На сегодняшний день в берлинских центрах приема более 3000 беженцев войны и искателей убежища ждут, пока их разместят в обычных условиях.

В Берлине не хватает социального жилья

Государственное управление по делам беженцев (LAF) "не в состоянии быстро справиться с чрезвычайно резким ростом" притока украинских беженцев и других соискателей убежища, подчеркнула Уполномоченная берлинских властей по социальным вопросам и интеграции Катя Киппинг .

Даже несмотря на дополнительные аренды, продления сроков, уплотнения, аренды гостиничных номеров, свободных мест для размещения все равно не хватает.

До конца года планируется создать 10 тысяч дополнительных мест во временных залах и палатках, включая взлетную полосу аэропорта Берлин-Тегель.

Фото: Люди сушат одежду рядом с палатками (gettyimages.com)

Берлин среди беженцев из Украины особенно востребован - в городе зарегистрировано 85 тысяч украинцев. Но большинство из них обрели частное жилье. В Государственном управлении по делам беженцев на размещение на учет стали только 3 тысячи человек. Многие беженцы регистрируются в таких центрах приема после того, как пожили в местных семьях.

Некоторые находят жилье с помощью религиозных организаций. К примеру, в евангельской конгрегации Св. Марка в зале расставлены кровати, для одежды есть шкаф. Есть запасы разных пожертвований и продуктов. Беженцы могут готовить еду в трех кухнях.

Кроме того, волонтеры прихода ведут терапевтические разговоры, чтобы помочь беженцам преодолеть последствия своих травм.

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