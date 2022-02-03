Нові технології: перший у світі електричний пасажирський літак запустять у політ

Перший політ має відбутися вже за кілька тижнів

Перший у світі повністю електричний пасажирський літак планують запустити до польоту, повідомляє СNN Business.

Літак Alice, розроблений ізраїльською компанією Eviation, минулого тижня пройшов випробування двигуна в муніципальному аеропорту Арлінгтона на північ від Сіетла.

За словами генерального директора Eviation Омера Бар-Йохая, до першого польоту залишилося лише кілька тижнів.

З акумуляторною технологією, подібною до тієї, що використовується в електромобілі або стільниковому телефоні, і 30-хвилинною зарядкою літак зможе літати протягом однієї години з дев'ятьма пасажирами.

Літак має максимальну крейсерську швидкість 250 вузлів або 287 миль на годину (463 км/год).

Для порівняння, максимальна крейсерська швидкість Boeing 737 складає 588 миль на годину (946 км/год). Компанія, яка орієнтована виключно на електричні повітряні перевезення, сподівається, що електричні літаки, здатні вмістити від 20 до 40 пасажирів.

Прототип літака, що дебютував у 2019 році, з грудня проходив випробування на низькошвидкісному рулюванні, а найближчим часом перейде на високошвидкісне керування.

Компанія розробила три версії прототипу: "приміський" варіант, представницьку версію та одну спеціалізовану для перевезення вантажів.

Тестована приміська конфігурація містить дев'ять пасажирів і двох пілотів, а також 850 фунтів вантажу. Представницький дизайн має шість пасажирських місць для більш просторого польоту, а вантажний літак має 450 кубічних футів об'єму.

Фото: Літак має максимальну крейсерську швидкість 463 км/год (facebook.com/EviationAircraft)

За даними компанії, все це можливо за зниження витрат на технічне обслуговування та експлуатацію комерційних літаків до 70%.

На думку галузевих експертів, найбільшою перешкодою для того, щоб електрична авіація стала нормою пасажирських літаків, є батарея.

"Камнем спотикання є акумуляторна технологія, як і у випадку з автомобілями, але більшою мірою з літаками. Це пов'язано з тим, що в літаках проблемою є вага. Як тільки у нас з'явиться досконаліша акумуляторна технологія, а я підозрюю, що це станеться. через два або три роки, тоді всі ці електричні літаки з'являться в кінцевому підсумку", — сказав Росс Еймер, генеральний директор Aero Consulting Experts.

Проте розробники Alice очікують, що вже з 2023-го ці моделі експлуатуватимуться у чартерних рейсах.

Прихильники електричної авіації передбачають, що подібні літаки стануть таким самим звичайним явищем, як і будь-які інші транспортні засоби та стануть реальністю через десять років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ОАЕ запустять перший у світі човен, що літає.