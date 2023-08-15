Ни магазинов, ни аптек. Украинцев в Германии заселяют в "села-призраки"

Украинских беженцев в Германии селят в заброшенные шахтерские села, в которых остались только закрытые дома. Такой выход местные власти нашли на фоне кризиса с жильем в больших городах.

Как обосновались украинцы в "городках-призраках", TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW.

В заброшенных селах есть свет, вода и интернет

В угольном регионе западной Германии целые села были расселены, а их дома выкуплены, чтобы освободить место для шахт. Три огромных угольных карьера находятся в земле Северный Рейн-Вестфалия.

От сноса "сил-призраков" власти отказались с решением постепенно сокращать добычу угля.

Рядом с карьером Гамбах, который планируется закрыть до 2030 года, находятся два "села-призрака" Моршених и Мангейм. В Мангейме дома стоят с заколоченными досками окнами, фонари разбиты, асфальтовая дорога разрушается.

В соседнем Моршенихе ряды домов стоят пустые, окна закрыты, перед входом растет трава. Но на дверях некоторых построек прикреплены листы бумаги с именами – там живут украинские семьи и беженцы из Сирии.

Украинская семья из Донбасса, которая поселилась в Моршенихе с декабря 2022 года, рассказала, что на условия проживания они не жалуются.

"У нас есть свет, вода, отопление, даже Wi-Fi и мобильный интернет. Мы можем звонить домой в Украину. Еженедельно сюда приезжают представители коммунальной власти, помогают нам с документами, мы регулярно получаем социальную помощь. Единственное, чего еще не было – это языковые курсы", –рассказал один из украинцев.

Фото: Заброшенный городок Моршених (gettyimages.com)

В селе не работают ни магазины, ни аптеки. Нет и врача. Но некоторые украинцы приехали в Германию на своем автомобиле, который и выручает, когда нужно поехать в соседнее село за продуктами.

"Когда мы впервые приехали сюда, ничего не было понятно. Позже кто нам объяснил, что это за место. Но в Украине нас три месяца обстреливали, а здесь спокойно", – добавляют украинцы.

Сейчас в селе Моршених проживает несколько украинских семей. Они будут оставаться там, пока муниципалитет их не переселит.

"Здесь лучше, чем в спортзале на раскладушке"

Недалеко от другой шахты также есть два заброшенных села. В Каенберге беженцы живут в здании школы. Рядом есть остановка, к которой по расписанию ходит автобус. Пекарня работает по несколько часов в некоторые дни недели. Но магазинов и аптек уже нет, дома пустые.

"В Каенберге еще есть жители, но около 80% переехали после получения компенсации. Сейчас здесь также живут беженцы. Есть электричество, вода, отопление. Для живущих беженцев организованы языковые и интеграционные курсы, дети ходят в детсад", – рассказала чиновница из соседнего Бохума Ирина Бекер.

В селе Каенберг живет украинская семья с ребенком. Они долгое время были в Польше, затем поехали в Германию и получили расселение в это село. Беженцы автоматически распределяются между 16 землями и тысячами муниципалитетов Германии в соответствии с определенными квотами, а дома распределяются в соответствии с потребностями.

Семья украинских беженцев в Каенберге говорит, что село им нравится. Пока они одни в доме, но вскоре к ним присоединится еще одна семья из Украины.

"Здесь лучше, чем где-то в спортзале жить на раскладушке. Село сносить не будут. Может, останемся здесь, если позволят", – говорят украинцы.

Пока в Украине идет война, они не хотят возвращаться и предполагают, что могут остаться в Германии и позже.

Напомним, мы рассказывали, какие земли Германии продолжают принимать украинских беженцев.