Насолодитись красою. Незвичайні квіткові локації для подорожі на вікенд

Куди вирушити в безпечні одноденні тури на цвітіння в західній Україні

Квіткові тури в Україні щороку стають популярніші, з’являються нові локації та пропозиції побачити мальовничі поля чи галявини серед заповідної природи.

У серпні та восени також можна відвідати неповторні сади, де цвітуть гортензії, гладіолуси та лілії, розповідає TRAVEL РБК-Україна директор туристичної компанії "Відвідай" Ігор Губіліт.

Квітковий бум та нові локації: екскурсії на цвітіння стають популярніші

В цьому році попит на тури відновився наполовину порівняно з минулими роками. За опитуванням компанії, дві третини туристів в цьому році подорожують, щоб розвіятись, набратися сил і побачити щось нове. Для 30% важливо відпочити на природі, а кожен п'ятий мандрує, щоб зробити фото для соцмережі.

Фото: Туристи в цьому році обирають мандрівки на природу (facebook.com/Карпатський біосферний заповідник)

Зараз у одноденних екскурсіях беруть участь приблизно 20% прибулих, решта туристів – львів'яни. В минулі роки гостей з інших регіонів було до 70%, каже керівник туроператора.

"Квіткові тури дуже впливають на туризм - з кожним роком все більше. Ще десять років тому в більшості людей подорожі в місця, де є квіти, асоціювалися з Долиною нарцисів біля Хуста. Зараз все змінилося, з’явилися весняні подорожі на крокуси (шафрани), тюльпани, дикі тюльпани, неопалиму купину", - розповідає про різноманіття турів для милування квітами Ігор Губіліт.

За словами експерта, в останні декілька років в червні-липні серед туристів відбувається "лавандовий бум", майже в кожній області вже є по декілька таких локацій.

"Здається, на цьому і мають закінчитися квіткові тури. Але ні - з’являються нові локації і пропозиції. Милуватися квітами можна не тільки навесні та влітку, але й восени. Цими днями організовуємо тур на гортензії, у вересні вперше повеземо туристів на цвітіння пізньоцвіту осіннього – дикого шафрану", - розповідає він.

Фото: Фотолокації на полі з гортензіями (facebook.com/KazkoviPolya)

Гортензії, жоржини, розмарія: квіткові локації на заході України

На прохання РБК-Україна фахівець називає ідеї для одноденних мандрівок на цвітіння рослин, у які можна вирушити на заході України.

"Неподалік від Львова в парку "Казкові поля", де ще нещодавно буйно цвіла лаванда, в серпні і вересні масово цвіте гортензія і вабить до себе відвідувачів. Також вже другий рік біля Луцька на локації "Волинська Голландія" відбувається свято осені, де будуть цвісти жоржини, гладіолуси, лілії, хризантеми, айстри. Відвідати це місце можна в середині вересня.

Фото: Поля з айстрами та циніями на Волині (колаж РБК-Україна/facebook.com/volynska.holandia)

А хто хоче побачити квіти, які восени цвітуть в природі, то і таких вибагливих естетів можна задовольнити, показавши їм цвітіння пізньоцвіту осіннього. Ця квітка дуже схожа на крокус, має багато назв: дикий шафран, мороз, розмарія - саме про неї співав Назарій Яремчук. Ця отруйна та пізня квітка поширена майже по всій Європі, але в Україні занесена в Червону книгу".

Фото: Пізньоцвіт осінній (facebook.com/Карпатський біосферний заповідник)

Найбільше цих квітів росте у Карпатах, особливо на Великоберезнянщині, Косівщині, Путильщині та Старосамбірщині, а побачити цвітіння можна у вересні та жовтні, підказує фахівець.

Нагадаємо, ми писали, які курорти західної України працюють під час війни.