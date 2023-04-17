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Надругательство над святынями. Российских туристов продолжают депортировать с Бали

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Понедельник 17 апреля 2023 18:33
Надругательство над святынями. Российских туристов продолжают депортировать с Бали Фото: Отдых на Бали (unsplash.com/niklas-weiss)
Автор: Ольга Маджумдар

Российские туристы продолжают нарушать законы на острове Бали, за что индонезийские власти их депортируют. Жителей все больше возмущает поведение россиян.

Последние случаи связаны с надругательством над священными местами, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

На днях 40-летняя россиянка сфотографировалась полуобнаженной на корнях священного 700-летнего дерева рядом с храмом Бабакан в селе Баян на Бали. Женщина известна в России как основательница модного дома. На дереве она решила побыть "наедине с природой".

Туристка опубликовала снимки в Instagram, которые стали вирусными. Поступок туристки разозлил местных жителей и уже через несколько дней она стала 59 российским туристом, депортированным с Бали с прошлого года.

Две недели до этого российский блоггер сфотографировался со спущенными штанами на вершине балийского вулкана. Он якобы не знал, что гора Агунг считается жилищем богов и является одним из самых священных мест для индуистов.

Надругательство над святынями. Российских туристов продолжают депортировать с БалиФото: Россияне на Бали (gettyimages.com)

В связи с войной на остров стали массово прибывать туристы из России. Всего за 5 месяцев – уже 80 тысяч.

Местные жители жалуются, что выходки россиян достигли эпических масштабов – от пьянства до преступлений. В настоящее время два десятка россиян находятся в тюрьмах на Бали. Большинство преступлений, в которых обвиняют российских туристов, связаны с наркотиками.

Напомним, мы писали, что Аргентина начала выдворять российских туристов.

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