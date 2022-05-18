Мільйони жінок та дітей. Які насправді масштаби хвилі біженців у Польщі

В країні залишаються не всі українці: багато хто їде в інші країни ЄС до сімей та друзів

ЗМІ часто пишуть про те, що Польща прийняла найбільшу кількість українських біженців — з початку вторгнення Росії в Україну туди виїхало понад 3 мільйони наших співгромадян. Але скільки насправді українських біженців у Польщі та хто вони?

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на News From Poland розкриває портрет українців, які виїхали в цю країну через війну.

Зростання населення та реальна статистика

Згідно з останніми даними Організації Об'єднаних Націй, понад 3,2 мільйона осіб перетнули кордон України з Польщею після вторгнення Росії 24 лютого. Це одна з найбільших хвиль біженців у європейській історії. А судячи зі звіту Союзу польських метрополій, через приплив біженці населення Польщі збільшилося цього року на 8% (майже на 3,2 млн осіб), а у деяких містах — на 50%.

Поляки відкрили свої двері сотням тисяч українців. Однак реальна кількість наших біженців в цій країні, ймовірно, набагато нижча позначки у 3 мільйони, повідомляє видання.

Фото: Двері для українців відкрили безліч поляків (Getty Images)

"Статистика по українським біженцям, які перебувають в даний час у Польщі, була опублікована із застереженням, що справжніх цифр насправді "ніхто не знає", — пишуть у Notes From Poland.

Що ми знаємо про масштаби хвилі біженців

Одна з часто згадуваних цифр — 3 мільйони біженців — виходить з підрахунків польською прикордонною службою. Це кількість людей, які перебралися з України до Польщі з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Але в цих цифрах не вистачає важливого контексту, звертають увагу у виданні. Адже навіть співробітник гуманітарної організації, який їздить між Польщею і Україною з продуктами туди і назад, по цій системі кожен раз теж вважається "біженцем". Навіть глави польських та інших західних урядів, які їздили до Києва і потім повернулися до Польщі, тут теж враховуються.

Насправді у період Великодніх свят в деякі дні в Україну в'їжджало більше людей, ніж виїжджало. Хоча звітність публікують із затримкою, а польський уряд ще не опублікував повні дані за квітень, на цьому графіку видно, що баланс припливу-відтоку прагне до нуля:

Фото: Масштаби в'їзду та виїзду українських біженців до Польщі знизилися (Notes From Poland)

В цілому реальна кількість українців, які залишили Україну і не повернулися, ближче до 2 мільйонів, ніж до 3-х. Навіть дані з кордону повної картини не дають.

"Але навіть ця цифра здається завищеною, якщо ми говоримо про кількість біженців, які перебувають у Польщі. Це пов'язано з тим, що сотні тисяч людей, які перетнули польський кордон і не повернулися в Україну, продовжили свій шлях далі в інші країни", — приходять до висновку в статті.

До війни Росії проти України Польща була однією з основних країн української діаспори. Минулого року в системі соціального страхування було зареєстровано понад 600 000 українців. Хоча, за різними оцінками, їх реальне число в Польщі удвічі перевищує цю цифру.

Але і в інших країнах ЄС також жило багато українців. В Італії та Франції до війни наших співгромадян проживало понад 200 000, а в Німеччині, Чехії та Іспанії — понад 100 000. І саме в ці країни в кінцевому підсумку виїхали багато біженців. Там у багатьох вже є сім'ї або друзі, які можуть їм допомогти.

За останніми даними, з початку війни Німеччина прийняла близько 400 000 українців, Чехія — понад 317 000, Болгарія — 221 000, А Італія — понад 100 000. Важко підрахувати, скільки приїхало через Польщу, адже через Словаччину, Молдову, Румунію та Угорщину теж бігли мільйони людей.

Скільки насправді українців у Польщі

Найбільш об'єктивним джерелом даних називають кількість реєстрацій особливого статусу UKR.

Українцям видають польський національний ідентифікаційний номер (PESEL), щоб прискорити інтеграцію українців у польське суспільство. Дорослим дозволяють працювати, дітям ходити в польські школи, а їх батькам отримувати виплати. Станом на кінець квітня в цьому статусі було зареєстровано трохи більше 1 млн осіб.

Спочатку на отримання PESEL був високий попит, а потім він почав падати. Однак в системі все одно досі реєструють по 10 000-15 000 людей на день.

Фото: Скільки українців просять PESEL в Польщі (Notes From Poland)

Куди до Польщі їдуть найчастіше

В основному туди, де вже є сім'я і друзі. Це найбільші міста, особливо Варшава і Вроцлав, коридор автомагістралі А4 від кордону з Німеччиною до Верхньосілезької агломерації, так званий "садовий пояс" навколо Варшави і райони в Центральній і західній Польщі. Там пропонують чимало вакансій у сфері виробництва та логістики.

Тим, у кого в Польщі не було друзів і родичів, надали притулок в готелях і пансіонах в туристичних регіонах Польщі. Часто селили в горах і на морському узбережжі недалеко від Гданська.

Фото: біженці зі статусом UKR у відсотках від загальної чисельності населення (facebook.com/kartografiaekstremalna)

Деякі біженці не зверталися за отриманням статусу UKR. Вважаючи своє становище суто тимчасовим (розраховують незабаром повернутися в Україну або переїхати в інше місце), не бачили сенсу вставати в чергу на отримання статусу. Скільки саме таких людей, оцінити теж складно.

Хвиля біженців знизила середній вік жителів Польщі

Криза з біженцями хоча і викличе труднощі, може принести Польщі користь у майбутньому, пише видання. Адже тут, як і більшості європейських країн, населення швидко старіє, а народжуваність знижується.

Україну покинули цілих 10-15% українських дітей і мільйони жінок. Наслідки вже відчуваються в Польщі — з 1 мільйона українців зі статусом UKR половина — діти.

За приблизними підрахунками, хвиля біженців знизила середній вік у Польщі майже на 5 місяців. Раніше у Польщі було на 60 000 чоловіків більше у віковій групі 25-29 років, ніж у віковій групі 10-14 років. Зараз ситуація змінилася на протилежну: хлопчиків у віці 10-14 років на 10 000 більше, ніж чоловіків у віці 25-29.

Фото: Тим, у кого в Польщі не було друзів і родичів, надали притулок в готелях і пансіонатах (Getty Images)

Цікаво також, що із дорослих в країну в'їжджає більшість женшин. Чоловіки у віці 18-65 років складають всього 3,8% заявників, а чоловіки старше 65 років — всього 0,7%. Близько 44,9% біженців становлять жінки у віці від 18 до 65 років.

"Скільки б не було українських біженців в Польщі, очевидно, їх присутність зробить — і вже робить — серйозний вплив на багато сфер життя, включаючи працевлаштування, освіту і ринок нерухомості. Там кількість вакансій по всій країні збільшилася. Поки що польська держава і населення здали іспит на гостинність і підтримку. Але ще належить з'ясувати, які будуть наслідки напливу біженців далі", — приходить до висновку автор статті.

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