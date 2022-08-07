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Менше долара за ніч. 45 готелів у популярній країні знизять вартість на 70%

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Неділя 07 серпня 2022 13:17
Менше долара за ніч. 45 готелів у популярній країні знизять вартість на 70% Фото: Готель в місті Чіангмай, Таїланд (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Акцію придумали для залучення туристів до Таїланду після пандемії

Яку найнижчу ціну ви коли-небудь платили за номер в готелі? Навряд чи це було дешевше 0,02 долара за ніч.

Така сума обов'язково приверне увагу, і саме тому бюджетний готель в Таїланді кардинально знизив ціни в спробі залучити туристів. Після цього ще 45 готелів в тому ж місті вирішили приєднатися до акції та знизити вартість ночівлі на 70%.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Metro.co.uk.

Акція принесла результати. Готель отримує безліч дзвінків

Готель Harmonize в популярному туристичному місті Чіангмай намагається переманити клієнтів, знизивши й без того низькі ціни за ніч. До пандемії вони брали від 13 до 27 доларів за ніч, але тепер різко знизили її до 2 пенсів за добу. Це зроблено для того, щоб стимулювати туризм після серйозного спаду через COVID.

"Бюджетний готель з 77 спальнями як і раніше виглядає непогано для цієї ціни — у всіх номерах є Wi-Fi, телевізор і вихід до басейну. І щоб посилити жест доброї волі, Harmonize Hotel також пропонує гостям 300 бат (близько 8 доларів), які вони можуть витратити в ресторані на території готелю", — йдеться в публікації.

Менше долара за ніч. 45 готелів у популярній країні знизять вартість на 70%

Менше долара за ніч. 45 готелів у популярній країні знизять вартість на 70%

Менше долара за ніч. 45 готелів у популярній країні знизять вартість на 70%

Фото: Бюджетний готель як і раніше виглядає непогано для цієї ціни - у всіх номерах є Wi-Fi, телевізор і вихід до басейну (booking.com)

Власник готелю Пхунут Таналаопанич сказав, що пропозиція зробила те, що мала — збільшила кількість бронювань. Він зазначив, що тепер готель отримує "безліч дзвінків".

Тепер інші готелі хочуть взяти участь в акції. Місцеві ЗМІ повідомляють, що 45 інших готелів Чіангмая візьмуть приклад з цього готелю і теж знизять вартість номерів на 70%.

"Це має сенс, враховуючи, як змінився тайський туризм за останні кілька років. Азіатська країна відкрилася для вакцинованих туристів тільки в листопаді 2021 року, і тут поки невеликий потік туристів. Якщо у 2019 році їх відвідали 40 мільйонів осіб, то у 2022 році цей показник становить 3,12 мільйона за перші сім місяців", — пише видання.

Менше долара за ніч. 45 готелів у популярній країні знизять вартість на 70%

Фото: Чіангмай найбільше місто на півночі Таїланду, розташоване в 700 кілометрах на північ від Бангкока (wikipedia.org)

Якщо ви плануєте вирушити в Чіангмай найближчим часом, варто враховувати, що в Harmonize доступно тільки 200 бронювань на день, і туристи мають використовувати пропозицію до 31 жовтня.

Нагадаємо, раніше з'явився список готелів в Туреччині, де заборонено приймати росіян.

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