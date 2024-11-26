Магия Рождества. Сказочный курорт в Финляндии для зимнего отдыха с детьми

Леви – место, где можно погрузиться в магию зимних праздников и создать незабываемые воспоминания для всей семьи.

Леви – маленький городок в Финляндии, который благодаря отличным зимним курортам стал центром отдыха для семей с детьми.

Особенно популярно это место во время новогодних праздников, когда снег, сказочные пейзажи и разнообразные активности создают незабываемую атмосферу для маленьких туристов и их родителей. Леви сочетает отдых на свежем воздухе, зимние развлечения, а также волшебный мир Рождества и Нового года.

Чем заняться на курорте зимой, чем известен этот городок среди туристов и сколько стоят туры – в колонке дял РБК-Украина директора туристического агентства "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко.

Зимние развлечения для всей семьи

Леви предлагает широкую горнолыжную трассу, которая подойдет даже самым маленьким отдыхающим для катания на санках и лыжах. Это удобный вариант для тех, кто еще не готов к серьезным спускам, но хочет насладиться зимними развлечениями.

На курорте есть точка аренды горнолыжного снаряжения и санок, называемая "Поинт". Можно арендовать санки или купить их в местных супермаркетах, где цены на них стартуют от 10-15 евро. Однако многие туристы после каникул просто оставляют свои санки возле отеля, поэтому их можно свободно взять. Следовательно, дети получат максимум удовольствия от катания без лишних затрат.

Гостиницы для семейного отдыха

LEVI SPA

Один из самых уютных вариантов проживания в Леви – отель Levi Spa, состоящий из корпусных бунгало среди леса. Это место известно спа-зоной, теплыми чанами под открытым небом и аквапарком, что станет отличным дополнением к активному зимнему отдыху.

HULLU PORO HOTEL 4*

В переводе с финского называется "взбалмошный олень". Это небольшая однокорпусная гостиница, похожая на городскую (без территории) рядом со всей инфраструктурой. Преезентует гостям финскую культуру, позволяющую почувствовать весь колорит страны.

LEVI PANORAMA HOTEL

Находится на горе с панорамным видом на поселок. Выходя из отеля можно сразу становиться на лыжи, поскольку рядом находится спуск. Отель расположен несколько отдаленно от центра, создающего атмосферу покоя.

DESIGN HOTEL 5*

Отель акцентирует внимание на оригинальном дизайне и современных архитектурных решениях. Находится в 5 минутах ходьбы от центра города, имеет небольшую территорию. Предлагает гостям уют и тишину, что создает ощущение максимального отдыха.

Экскурсии и праздничные развлечения

Новогодний период в Леви – это время для особых экскурсий, которые стоит спланировать заранее. Обычно цены на такие программы фиксированы, без скидок при раннем бронировании, однако количество мест ограничено, поэтому стоит все же приобрести заблаговременно те туры, которые вас интересуют.

Одна из самых популярных экскурсий – это поселок Санты, где живут Санта и миссис Клаус, а также помощники-эльфы. Здесь дети могут не только увидеть, как живет Санта, но и сесть ему на колени, рассказать о своих мечтах и получить маленький подарок. Родители также могут подготовить сюрприз для своих детей, передав его через организаторов, чтобы Санта вручил его лично.

Еще одна прекрасная возможность для зимнего отдыха – это поездка на ферму хаски, где вы сможете не только погладить милых собачек, но и прокатиться на санках с упряжкой. Для тех, кто любит приключения, есть экскурсии на снегомобилях, где можно насладиться невероятными зимними пейзажами.

И, конечно, незабываемая экскурсия для настоящих романтиков – это поиск Северного сияния. Вечер у костра, где можно жарить маршмелоу, а также посещение настоящего иглу сделают этот опыт особенным.

Волшебный мир эльфов и оленей

Для маленьких мечтателей Леви предлагает экскурсию к эльфам и катанию на оленях. Это возможность посетить парк оленей, покормить их и даже пообедать в иглу, сидя у костра. Для детей это шанс погрузиться в атмосферу настоящих сказок и почувствовать себя частью зимнего волшебного мира.

Леви – курорт с его разнообразными развлечениями, праздничными экскурсиями и сказочными пейзажами – идеальное место для тех, кто хочет подарить своим детям настоящую магию Рождества и Нового года.

Автобусный тур в Лапландию будет стоить от 940 евро за одного взрослого и ребенка на новогодние праздники.

Стоимость ﻿авиатура с вылетом из Кишинева на Новогодние праздники за 1 взрослого и ребенка на 5 ночей составляет от 2700 евро.

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