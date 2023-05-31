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Без экзамена. Страна ЕС упростила украинцам обмен водительских прав

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Среда 31 мая 2023 17:01
Без экзамена. Страна ЕС упростила украинцам обмен водительских прав Фото: Украинские водительские права в Литве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Для украинцев в Литве упростили обмен украинских водительских удостоверений. При получении литовских прав не нужно будет сдавать экзамен.

Такое соглашение о взаимном признании водительских удостоверений подписали в Брюсселе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте с украинским коллегой Игорем Клименко, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lrt.lt.

Водительские права граждан Украины в Литве уже признаются. Но теперь при обмене водительских удостоверений категории А и В украинцам больше не нужно будет сдавать экзамен по вождению.

"Мы подписали соглашение, которого очень ждут украинцы, проживающие в Литве. Мы полностью поддерживаем Украину и делаем все, чтобы обеспечить максимальное предоставление услуг для украинцев, проживающих в Литве", –сказала Агне Белотайте.

Для обмена нужно будет предоставить документ о постоянном месте проживания в стране, оригинал водительского удостоверения и медицинскую справку.

Без экзамена. Страна ЕС упростила украинцам обмен водительских правФото: Центр для украинцев в Литве (gettyimages.com)

Соглашение вступит в силу через несколько месяцев, как только будут завершены все необходимые процедуры в обеих странах.

Напомним, мы писали, как обменять украинские водительские права в Германии.

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