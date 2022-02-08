Іспанія та Ізраїль. Оновлено перелік країн, яких варто уникати туристам через COVID

У категорію найвищого ризику на тлі "Омікрона" потрапили 135 країн світу

Список країн, куди варто відкласти подорож через швидке поширення штаму "Омікрон", на цьому тижні доповнився новими напрямками. Всього до переліку місць з дуже високим ризиком для подорожей через COVID центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) внесли вже 135 пунктів, повідомляє CNN Travel.

"Рівень 4", найвищий за ризиками в списку CDC, тепер має більше дестинацій, ніж всі інші категорії, разом узяті. На початку січня було близько 80 таких напрямків.

В які країни не час подорожувати через COVID в лютому 2022 року – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

У яких країнах найшвидші темпи зараження новим штамом

CDC включає країну на "Рівень 4: дуже високий ризик", якщо за останні 28 днів зареєстрована середня захворюваність понад 500 випадків на 100 тисяч населення. Саме при таких темпах зростання нових випадків центри радять мандрівникам уникати поїздок в зазначені країни.

Фото: Куба потрапила в список країн із дуже високим ризиком зараження (pixabay.com)

На цьому тижні на рівні 4 з'явилися такі країни в різних частинах планети:

• Вірменія - у гірському Кавказькому регіоні на далеких рубежах Східної Європи;

• Куба - найбільший і густонаселений острів в Карибському морі;

• Демократична Республіка Конго - у Центральній Африці;

• Ізраїль - на березі Середземного моря на Близькому Сході;

• Японія - острівна держава в Азії;

• Лівія - на Середземноморському узбережжі Північної Африки;

• Оман - на Аравійському півострові.

Минулого тижня Демократична Республіка Конго перебувала на "помірному" рівні 2. У той же час Вірменія, Куба, Японія, Лівія і Оман були на рівні 3, в категорії "високого" ризику.

CDC перевів Ізраїль як оновлений запис на рівень 4 в понеділок, бо агентство додало інформацію про Газ і Західний берег.

До слова, Україна і всі країни Європи зараховані також в категорії найвищого ризику. До 3 рівня відноситься тільки Білорусь.

Інші країни рівня 4, куди варто уникати подорожей найближчим часом

CDC не включає Сполучені Штати в свій список рекомендацій, але 7 лютого вони були відзначені кольором на рівні 4 на карті рівнів ризику подорожей агентства.

Фото: Туристів застерігають від поїздки до Франції (unsplash.com/eiffel-tower)

Минулого тижня Мексика і Бразилія були найпомітнішими з десятка країн, доданих на рівень 4. Інші популярні туристичні напрямки в списку:

Австралія; Канада; Франція; Перу; Сінгапур; Іспанія; Великобританія.

У своєму розширеному керівництві по поїздках CDC рекомендує туристам уникати будь-яких міжнародних поїздок, поки не будуть повністю вакцинованими.

Категорія рівня 3, яка застосовується до напрямків, в яких за останні 28 днів було зареєстровано від 100 до 500 випадків на 100 000 жителів, в понеділок була доповнена трьома напрямками:

Бангладеш;

Монтсеррат;

Південна Африка.

Куди подорожувати безпечно: список напрямків

У країнах з позначкою "Рівень 2: COVID-19 помірний" за останні 28 днів було зареєстровано від 50 до 99 випадків COVID-19 на 100 тисяч жителів. На цьому тижні в цій категорії додався тільки Пакистан.

В даний час на рівні 2 усього п'ять країн, включаючи Нову Зеландію, де діють одні з найжорсткіших обмежень на поїздки в світі.

Фото: Узбережжя в Новій Зеландії (unsplash.com/rod-long)

Щоб потрапити в "Рівень 1: низький рівень COVID-19", в країні має бути менше 50 нових випадків на 100 тисяч жителів за останні 28 днів.

У понеділок жодна країна не була переміщена на рівень 1. В даний час в цій категорії всього 7 напрямків. В тому числі і Китай, де проходять зимові Олімпійські ігри.

Також є напрямки, для яких CDC має категорію ризику "невідомо" через відсутність інформації. Танзанія, Камбоджа і Канарські острови входять до числа найбільш відвідуваних місць, які в даний час зараховані до категорії "невідомо". Туристам радять не їздити в ці місця саме тому, що ризики невідомі.

Подорожей на круїзних суднах варто уникати навіть з вакцинацією

У списку найбільш небезпечних опинилися і круїзні лайнери. 30 грудня CDC підвищили ризик подорожі на круїзному лайнері до рівня 4 і заявили, що їх слід уникати, незалежно від статусу вакцинації.

Тим часом керівництво CDC з COVID-19 стало необов'язковим для багатьох круїзних лайнерів.

Агентство перейшло на добровільну програму для круїзних суден під іноземними прапорами, що курсують у водах США.

Фото: Круїзи також внесли в список "рівня 4" (unsplash.com/georgy-trofimov)

Рекомендації для подорожей: план на випадок позитивного тесту

Приймаючи рішення про поїздку, необхідно зважити кілька факторів, розповіла професор Леана Вен з Університету Джорджа Вашингтона: які запобіжні заходи потрібні та дотримуються в тому місці, і що турист планує там робити.

"Плануєте відвідати багато визначних пам'яток і бари в приміщеннях? Це дуже відрізняється від того, що ви збираєтеся кудись, де ви плануєте лежати на пляжі весь день і ні з ким більше не спілкуватися. Це дуже різні рівні ризику", - пояснила вона.

За словами Вен, вакцинація є найважливішим фактором безпеки подорожей, оскільки нещеплені мандрівники з більшою ймовірністю хворіють і передають COVID іншим.

Туристам варто носити високоякісні маски-N95, KN95 або KF94 - щоразу, коли вони знаходяться в людних приміщеннях з людьми з невідомим статусом вакцинації.

Перед поїздкою також важливо продумати план дій, якщо після прибуття виявиться позитивний тест – де зупинитися і наскільки легко буде повернутися додому.

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