Испания и Израиль. Обновлен список стран, которых стоит избегать туристам из-за COVID

В категорию самого высокого риска на фоне "Омикрона" попали 135 стран мира

Список стран, куда стоит отложить путешествие из-за быстрого распространения штамма "Омикрон", на этой неделе дополнился новыми направлениями. Всего в перечень мест с очень высоким риском для путешествий из-за COVID центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) внесли уже 135 пунктов, сообщает CNN Travel.

"Уровень 4", самый высокий по рискам в списке CDC, теперь имеет включает больше дестинаций, чем все остальные категории, вместе взятые. В начале января было около 80 таких направлений.

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В каких странах самые быстрые темпы заражения новым штаммом

CDC включает страну на "Уровень 4: очень высокий риск", если за последние 28 дней зарегистрирована средняя заболеваемость более 500 случаев на 100 тысяч населения. Именно при таких темпах роста новых случаев COVID центры советуют путешественникам избегать поездок в указанные страны.

Фото: Куба попала в список стран с очень высоким риском заражения (pixabay.com)

На этой неделе на уровне 4 появились такие страны в разных частях планеты:

• Армения - в горном Кавказском регионе на дальних рубежах Восточной Европы;

• Куба - самый большой и густонаселенный остров в Карибском море;

• Демократическая Республика Конго – в Центральной Африке;

• Израиль - на берегу Средиземного моря на Ближнем Востоке;

• Япония – островное государство в Азии;

• Ливия - на средиземноморском побережье Северной Африки;

• Оман - на Аравийском полуострове.

На прошлой неделе Демократическая Республика Конго находилась на "умеренном" уровне 2. В то же время Армения, Куба, Япония, Ливия и Оман были на уровне 3, в категории "высокого" риска.

CDC перевел Израиль в качестве обновленной записи на уровень 4 в понедельник, потому что агентство добавило информацию о Газе и Западном берегу.

К слову, Украина и все страны Европы причислены также в категории самого высокого риска. К 3 уровню относится только Беларусь.

Другие страны уровня 4, куда стоит избегать путешествий в ближайшее время

CDC не включает Соединенные Штаты в свой список рекомендаций, но 7 февраля они были отмечены цветом на уровне 4 на карте уровней риска путешествий агентства.

Фото: Туристов предостерегают от поездки во Францию (unsplash.com/eiffel-tower)

На прошлой неделе Мексика и Бразилия были самыми заметными из десятка стран, добавленных на уровень 4. Другие популярные туристические направления в списке:

Австралия; Канада; Франция; Перу; Сингапур; Испания; Великобритания.

В своем расширенном руководстве по поездкам CDC рекомендует туристам избегать любых международных поездок до тех пор, пока не будут полностью вакцинированными.

Категория уровня 3, которая применяется к направлениям, в которых за последние 28 дней было зарегистрировано от 100 до 500 случаев на 100 000 жителей, в понедельник была дополнена тремя направлениями:

Бангладеш;

Монтсеррат;

Южная Африка.

Куда путешествовать безопасно: список направлений

В странах с пометкой "Уровень 2: COVID-19 умеренный" за последние 28 дней было зарегистрировано от 50 до 99 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей. На этой неделе в этой категории прибавился только Пакистан.

В настоящее время на уровне 2 всего пять стран, включая Новую Зеландию, где действуют одни из самых жестких ограничений на поездки в мире.

Фото: Побережье в Новой Зеландии (unsplash.com/rod-long)

Чтобы попасть в "Уровень 1: низкий уровень COVID-19", в стране должно быть менее 50 новых случаев на 100 тысяч жителей за последние 28 дней.

В понедельник ни одна страна не было перемещена на уровень 1. В настоящее время в этой категории всего 7 направлений. В том числе и Китай, где проходят зимние Олимпийские игры.

Также есть направления, для которых CDC имеет категорию риска "неизвестно" из-за отсутствия информации. Танзания, Камбоджа и Канарские острова входят в число наиболее посещаемых мест, которые в настоящее время причислены к категории "неизвестно". Туристам советуют не ездить в эти места именно потому, что риски неизвестны.

Путешествий на круизных суднах стоит избегать даже с вакцинацией

В списке самых опасных оказались и круизные лайнеры. 30 декабря CDC повысили риск путешествия на круизном лайнере до уровня 4 и заявили, что их следует избегать, независимо от статуса вакцинации.

Между тем руководство CDC по COVID-19 стало необязательным для многих круизных лайнеров.

Агентство перешло на добровольную программу для круизных судов под иностранными флагами, курсирующих в водах США.

Фото: Круизы также внесли в список "уровня 4" (unsplash.com/georgy-trofimov)

Рекомендации для путешествий: план на случай позитивного теста

Принимая решение о поездке, необходимо взвесить несколько факторов, рассказала профессор Леана Вен из Университета Джорджа Вашингтона: какие меры предосторожности требуются и соблюдаются в том месте, и что турист планирует там делать.

"Планируете посетить много достопримечательностей и бары в помещениях? Это очень отличается от того, что вы собираетесь куда-то, где вы планируете лежать на пляже весь день и ни с кем больше не общаться. Это очень разные уровни риска", - объяснила она.

По словам Вен, вакцинация является наиболее важным фактором безопасности путешествий, поскольку непривитые путешественники с большей вероятностью заболевают и передают COVID другим.

Туристам стоит носить высококачественные маски - N95, KN95 или KF94 — каждый раз, когда они находятся в людных помещениях с людьми с неизвестным статусом вакцинации.

Перед поездкой также важно продумать план действий, если после прибытия окажется положительный тест – где остановиться и насколько легко будет вернуться домой.

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