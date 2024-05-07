Фотосессии и обед. Как отправиться в тур на ретро-поезде по живописному Подолью

"Укрзализныця" анонсировала ретро-тур под тягой старейшего паровоза в Украине. Поехать на поезде в живописное путешествие по Подолью можно будет 18 мая.

В программе тура предусмотрены остановки для фотосессий и интересная программа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "УЗ".

Однодневное путешествие по Гайворонской узкоколейке состоится 18 мая. Пассажирам предложат насыщенный тур – остановки для фотосессий, горячий обед на берегу реки Южный Буг, культурно-развлекательную программу.

Билеты на ретро-поезд доступны в мобильном приложении, на сайте, в чат-ботах "УЗ" и в кассах вокзалов. Чтобы попасть в тур, следует искать поезда сообщением:

№961 Гайворон – Бершадь;

№962 Бершадь – Гайворон;

№924 Гайворон – Хащеватое;

№923 Хащеватое – Гайворон.

Билеты на ретропоезд в одном направлении стоят около 130 грн для взрослого и 98 грн для детей до 14 лет. Обед оплачивается отдельно, а развлекательная программа входит в стоимость.⠀

Для того, чтобы удобно добраться до Гайворона, "УЗ" назначает курсирование беспересадочных прицепных вагонов сообщением Киев – Гайворон и Львов – Гайворон.

Отправление поездов из Киева и Львова – вечером 17 мая, из Гайворона в обратном направлении – вечером 18 мая. Билеты на трансфер можно приобрести на официальных ресурсах "Укрзализныци".

Узкоколейную железную дорогу (ширина 750 мм) строили в 19 веке владельцы сахарных заводов для перевозки рабочих и грузов. Сейчас Гайворонская узкоколейка является уникальным историческим памятником и интересным маршрутом для путешествия на выходные. 130-километровый отрезок пути – самая длинная узкоколейка в Европе.

В 2021 году энтузиасты впервые начали проводить ретро-туры на узкоколейных железных дорогах, чтобы популяризировать среди украинцев этот вид отдыха и больше рассказать об узкоколейных железных дорогах, которые сейчас остро нуждаются в сохранении и спасении от упадка.

А в прошлом году самая длинная узкоколейка в Европе начала перевозить переселенцев.