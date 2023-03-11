Энергия ветра. Бельгия создаст первый в мире искусственный остров в Северном море

Бельгийский консорциум Jan De Nul и DEME выиграл тендер на строительство первого в мире искусственного энергетического острова в Северном море. Планируется довести ветровые установки до береговой линии и сделать остров морским энергетическим центром.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

Остров принцессы Елизаветы

Строительство будущего искусственного энергетического острова должно начаться в начале 2024 года и продлиться 2,5 года. Зона принцессы Елизаветы была определена федеральным правительством для увеличения местного производства возобновляемой электроэнергии в Бельгии до 3,5 ГВт. После создания фундамента начнется установка высоковольтной инфраструктуры, необходимой для доставки электроэнергии на берег.

Ожидается, что остров станет первым блоком интегрированной европейской морской электросети, которая соединит различные узлы и страны. Например, Бельгия хочет построить дополнительные совместные соединения с Великобританией и Данией.

Благодаря этому страна сможет получить доступ к огромному количеству возобновляемой энергии, необходимой для того, чтобы в краткосрочной перспективе сделать ее промышленность менее зависимой от ископаемого топлива.

Видео: Каким будет энергетический остров в Северном море (youtube.com/Elia)

"Северное море станет двигателем нашей энергетической независимости. Важным звеном в этом станет остров Принцессы Елизаветы", – заявил Винсент Ван Квикенборн, федеральный министр юстиции и Северного моря.

Каким будет искусственный энергетический остров

В последние годы концепция искусственных энергетических островов привлекла внимание как потенциальное решение для удовлетворения растущего спроса на чистую энергию. Острова могут стать надежным источником возобновляемой энергии и помочь снизить зависимость от ископаемого топлива (угля, нефти). Кроме того, они могут служить центром хранения и распределения энергии.

Бельгия – один из лидеров в области оффшорной ветроэнергетики: ветроэнергетические установки, построенные недалеко от берега моря, называются оффшорными, что в переводе с английского слова offshore означает "на некотором расстоянии от берега". Прибережные ветры гораздо сильнее и менее порывисты по сравнению с ветрами, которые наблюдаются на материке.

Фото: Благодаря острову Бельгия сможет получить доступ к большому количеству возобновляемой энергии (Elia Group)

Остров будет создавать ветровую энергию

По словам представителей консорциума, остров Принцессы Елизаветы станет первым в мире искусственным энергетическим островом, который будет иметь как постоянный, так и переменный токи.

Высоковольтная инфраструктура острова объединит экспортные кабели ветряных электростанций с острова, а также послужит центром для будущих соединений с Nautilus в Великобритании и TritonLink в Дании.

В целом, эти объекты будут способствовать обмену электроэнергией между странами и будут связаны с гигантскими морскими ветровыми электростанциями в Северном море, которые впоследствии будут обеспечивать Бельгию большими объемами возобновляемой энергии.

"Мы с нетерпением ждем совместной работы, чтобы добиться этого результата. Сооружение первого в мире искусственного энергетического острова подтверждает опыт нашей страны в реализации комплексных проектов на море", – сказал Люк Ванденбулке, генеральный директор DEME Group.

Фото: Строительство искусственного острова должно начаться в начале 2024 года и продлиться 2,5 года (Elia Group)

Бельгийский энергетический остров будет расположен примерно в 45 километрах от побережья и будет размером примерно с 12 футбольных полей.

Создание масштабного острова субсидируется на 100 миллионов евро в рамках Плана восстановления и устойчивости Бельгии.

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