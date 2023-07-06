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Десятки профессий. На какие вакансии в Дании ищут иностранных сотрудников

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Четверг 06 июля 2023 18:23
Десятки профессий. На какие вакансии в Дании ищут иностранных сотрудников Фото: Собеседование на работу (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Дании остается актальной проблема нехватки рабочих рук. Поэтому правительство опубликовало список профессий, для которых ищут иностранных рабочих.

С 1 июля 2023 года вступили в силу два новых списка сотрудников - с высшим и специальным образованием, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Правительство одобрило 30 наименований должностей для найма иностранцев с высшим образованием, для иностранных квалифицированных работников открыто 36 должностей. На такие вакансии будет разрешено приглашать иностранцев в течение 2 лет.

Иностранцы, которым предлагается работа из списка для специалистов с высшим образованием, могут подать заявление на получение вида на жительство, а также разрешения на работу в Дании на основании схемы "Положительный список".

Чтобы претендовать на работу и переехать в Данию, заявитель должен иметь образовательный ценз. Также – предложение о работе, чтобы можно было подать заявление на датскую рабочую визы.

В списке вакансий для иностранцев с высшим образованием такие: менеджеры в области продуктов и услуг, инженеры, химики со степенью магистра, врачи, преподаватели, аудиторы, экономисты, специалисты IT-сферы.

Для людей со средним специальным образованием будут доступны такие вакансии: лаборант, технический дизайнер, логист, юрист, семейный консультант, повар, бухгалтер и секретарь, парикмахер, садовник, сантехник.

Всем иностранцам будут платить зарплату по датским стандартам.

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