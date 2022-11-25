Где и как можно оформить паспорт во время войны: все детали

Все, что нужно знать об оформлении документов в Украине и за рубежом – в материале РБК-Украина.

Во время войны многие украинцы потеряли важные документы, в том числе паспорта. Другим нужно их обменять по истечении срока годности и по другим причинам.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today рассказывает, где и как можно оформить, получить и обменять внутренние и загранпаспорта граждан Украины во время действия военного положения.

Где оформить паспорт гражданина Украины во время войны

Процедура оформления паспортов (внутренних и зарубежных) остается неизменной, если вы проживаете на территории, подконтрольной Украине.

Внутриперемещенным лицам можно обратиться в любое другое подразделение миграционной службы. Сделать это можно по месту вашего фактического пребывания. Это может быть территориальное ЦНАП или подразделение госпредприятия "Документ".

В случае если вы ранее уже подавали документы на оформление паспорта, однако из-за войны не дождались его выдачи, есть возможность получения паспорта в других региональных подразделениях Государственной миграционной службы. Эти документы могут отправить по вашей просьбе в одно территориальное подразделение ДМС в другое в пределах Украины. Также возможна отправка документа за границу.

За границей граждане Украины смогут забрать готовые документы в заведениях дипломатических учреждений или отдельного подразделения ГП "Документ".

Что нужно для получения паспорта

Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

выберите место, где вы хотели бы его получить (территориальное подразделение ДМС в Украине или подразделение ГП "Документ" в случае, если вы за границей);

подайте ваше личное обращение в произвольной форме;

ждите информационного сообщения о готовности документа.

Фото: Для оформления паспорта гражданина Украины, а также паспорта для выезда за границу нужно выполнить всего несколько шагов (РБК-Украина/Виталий Носач)

Если просят удостоверение личности. Что делать, когда потеряли паспорт

Бывают ситуации, когда вам нужно удостоверить личность, но паспорт вы потеряли или потеряли. В таком случае вы можете показать следующие документы, кроме внутреннего паспорта гражданина Украины:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт Украины; служебный паспорт Украины; удостоверение личности моряка или члена экипажа; удостоверение личности на возвращение в Украину; временное удостоверение гражданина Украины.

Если так получилось, что ни одного из перечисленных документов у вас нет, можно использовать электронные документы. К примеру, заграничный или внутренний паспорт в приложении "Дія".

Обратите внимание: Во время действия военного положения в правительстве запустили "есть документ". Он также отображается в "Дии". Этот документ содержит необходимую информацию для идентификации человека.

Однако в случае потери физического документа следует обратиться в полицию. Далее необходимо пойти в ЦНАП или территориальный орган Государственной миграционной службы.

Как можно продлить действие загранпаспорта

"В настоящее время возможность продления срока действия загранпаспортов и внесения в них информации о детях в дипломатических/консульских учреждениях Украины независимо от ситуации возобновлена ​​1 ноября 2022 года. Указанные услуги будут осуществляться бесплатно в течение одного рабочего дня", — отмечают на сайте.

Фото: Действие паспорта можно продлить, обратившись в одно из занимающихся этим учреждений (РБК-Украина/Виталий Носач)

Важно: Вклеить фотографию детей в паспорт взрослого или продлить загранпаспорт можно только в двух случаях:

В случае, если у территориальных органов/подразделений миграционной службы, посольств или консульских учреждений нет подключения к Единому государственному демографическому реестру, чтобы оформить новый загранпаспорт. Если гражданину Украины нужно немедленно выехать за границу для собственного лечения, сопровождения тяжелобольного лица или смерти родственника, который жил за границей (такое основание должно быть подкреплено соответствующими документами).

Изменения в законодательстве во время войны. Как упростились процедуры

Во время войны Кабинет Министров Украины внес изменения в законодательство, что значительно упрощает процедуры оформления и выдачи загранпаспортов:

отныне обоим родителям уже не обязательно присутствовать в Консульстве для оформления загранпаспорта ребенку;

отменено требование предоставления письменного согласия второго родителя или законного представителя ребенка;

сейчас один из родителей, подающий документы на оформление загранпаспорта ребенку, имеет право определения другого лица, которое может этот документ получить. Однако таким человеком может быть только другой из родителей, совершеннолетний сын или дочь, родные сестра, брат, дедушка или бабушка ребенка;

сроки хранения загранпаспорта для его последующего получения увеличили до двух лет – без учета срока действия военного положения в Украине или установленного на территории Украины карантина. Эти сроки можно продлить до трех лет, если вы в письменном виде обратитесь с такой просьбой.

Напомним, в Евросоюзе будут признавать украинские электронные подписи: мы писали, где они понадобятся.