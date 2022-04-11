Дивом залишилися живими. Тваринам з екопарку Фельдмана знайшли прихисток у різних куточках України

Тигрів та ведмедів вивозять з екопарку до центру реабілітації в Карпатах та до Дніпровського цирку

Місто Дніпро тепер опікується евакуацією левів, тигрів, бурих ведмедів та інших великих тварин із харківського екопарку Фельдмана. Станом на сьогодні сюди з Харкова вже вивезли 15 котячих.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на міську раду Дніпра.

Дніпро - не кінцевий пункт для звірів, адже належних умов утримання в місті для всіх їх немає. Далі вони відправляються на захід України або до Києва. Ведмедів відправлять до Центру реабілітації бурого ведмедя у заповіднику Синевир, хижаків – до столиці, а частину тварин розмістять у Дніпровському державному цирку.

У міськраді зазначили, що перевезення тварин ускладнюється постійними обстрілами біля екопарку.

Крім того, великих тварин, наприклад, жирафів, фізично неможливо помістити в будь-який транспорт. Втім, із парку Фельдмана планують вивезти ще п’ять бурих ведмедів, а також інших тварин. У місті тварин годують та турбуються про їх стан.

Фото: Тигрів з парку Фельдмана у Харкові перевезли у Дніпро (dniprorada.gov.ua)

Окупанти вщент зруйнували екопарк Фельдмана. Його власник Олександр Фельдман звернувся до українців і сказав, що у відомій локації більше не можуть фізично утримувати диких тварин. Він допустив, що їх, можливо, доведеться приспати.

"Зруйновано вольєри, зруйновано всю інфраструктуру, дивом залишилися живі тигри та леви. Дуже сильно постраждали їхні клітини, вони будь-якої миті можуть вийти на вулицю, у тяжкому стані споруду, де знаходяться ведмеді", — сказав раніше власник парку.

Фото: Тварини з екопарку Фельдмана (feldman-ecopark com)

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Києві рятують тварин під час війни.

Також повідомлялося, що тваринам у відомому парку Беремицьке на Чернігівщині потрібна допомога.