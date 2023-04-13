Был ли самый большой самолет мира "Мрия" украинским: ответ пилота

Крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен в Гостомеле во время российского вторжения в феврале 2022 года. Об этом авиалайнере длительное время шли дискуссии – был он украинским или советским.

Ответ на этот вопрос дал пилот Дмитрий Антонов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Сторонники "советского происхождения" "Мрии" считают, что авиалайнер нужно называть советским, потому что его создали советские предприятия на средства СССР.

Между тем, украинская авиакомпания "Авиалинии Антонова", входящая в государственное предприятие "Антонов", использовала "Мрию" последние десятилетия. Обслуживали Ан-225 также украинские техники.

До уничтожения авиалайнера его главным пилотом – командиром экипажа был Дмитрий Антонов. Он прояснил, благодаря какой стране "Мрия" летала в небе.

"Мрия, сделанная в Советском союзе, умерла в декабре 1994 года и стала в железный ряд. И если бы не воля нашего генерального конструктора Петра Балабуева, не было бы Мрии", – рассказал он.

По словам пилота, в Ан-225 вложили средства только благодаря Балабуеву, для самолета купили двигатели, восстановили все оборудование, и в 2001 году Мрия начала летать уже полностью как украинский самолет.

Фото: Взлет самолета "Мрия " (gettyimages.com)

В момент российского вторжения Ан-225 находился в базовом аэропорту "Антонова" в Гостомеле. Во время оккупации аэродрома самолет получил повреждения, не позволяющие его восстановить.

Обследование авиалайнера показало, что некоторые компоненты все же можно использовать. Авиакомпания демонтировала три из шести двигателей "Мрии" и отремонтировала их. Два двигателя уже используют на украинских Ан-124 "Руслан", потому что самолеты имеют одинаковый тип силовой установки Д-18Т.

Напомним, мы писали, как удалось спасти из Гостомеля сверхтяжелый самолет "Руслан".

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