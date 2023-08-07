Очереди из автобусов на 15 часов. Сколько людей выехали из Украины за последние дни

Поток людей за границу продолжает расти, из-за чего на пунктах пропуска образуются многочасовые очереди из десятков автобусов и автомобилей.

Сколько украинцев выехали из Украины на выходных и какая ситуация в понедельник, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

По данным ГПСУ, 6 августа из Украины выехали 53 тысячи человек, а въехали из-за границы – 64 тысячи человек, из них 58 тысяч – граждане Украины. В общей сложности границу пересекли 117 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.

За 5 августа из Украины выехали 57 тысяч человек, столько же – въехали. В общей сложности границу пересекли 114 тысяч человек и 21 тысяча транспортных средств.

Из-за большого потока людей на пунктах пропуска на выходных образовались большие очереди. В соцсетях распространялись фотографии автобусов, возле которых женщины с детьми прячутся в тени.

"В последнее время автобусы в сторону Польши ожидают на границе 10-15 часов", – написали в группе "Granica/Граница PL-UA" в Facebook.

Отмечается, что люди в основном едут на отдых в море – женщины с детьми, пенсионеры. Также возвращаются в Польшу беженцы, посещавшие родных в Украине.

Фото: Пассажиры автобусов на выезд в сторону Польши (facebook.com/"Granica/Граница PL-UA")

Между тем, в ГПСУ отметили, что очереди образуются на выходных из-за большого потока людей. В пятницу выезда ожидали от 50 до 140 легковых автомобилей на всех пунктах пропуска.

"На выходные дни очереди на границе с Польшей традиционно растут. Наиболее загруженными пунктами пропуска продолжают оставаться "Краковец" и "Шегини". Всего в пределах Львовской области круглосуточно функционируют шесть пунктов пропуска, через которые можно пересечь границу автобусом и легковым авто", – предупреждали на днях пограничники.

На утро 7 августа наибольшие очереди на выезд из Украины в следующих пунктах пропуска:

"Шегини" – 20 легковых авто, 8 автобусов, 40 пешеходов;

"Краковец" – 30 легковых авто, 4 автобуса;

"Устилуг" – 35 легковых автомобилей, 1 автобус.

Украинцам советуют выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей, если они следуют через Польшу транзитом.

В июле границу со странами ЕС и Молдовой пересекли 3,8 млн человек. Это примерно на 600 тысяч человек больше, чем в июне. При этом количество украинцев, которые возвращаются, больше потока людей на выезд.

Напомним, мы писали, чтомочереди на границе Украины будут до конца лета. В ГПСУ дали советы, как их избежать.

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