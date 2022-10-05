Все больше бездомных. В Британии отклоняют запросы украинцев на поиск жилья

Украинским беженцам в Британии становится все сложнее найти жилье. Благотворительная организация "Refugees at Home", помогающая украинцам найти новых спонсоров проживания, сворачивает работу.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на The Guardian.

Организация "Refugees at Home" прекратила повторный подбор спонсоров

Ведущая благотворительная организация "Refugees at Home", которая помогала в повторном подборе британских спонсоров жилья для украинских беженцев, прекратила этим заниматься с 1 октября.

"В настоящее время мы можем помочь с поиском новых спонсорских соглашений, если мы участвовали в первоначальном размещении. Во всех остальных случаях спонсоры или гости, просящие проведения повторного подбора, должны сделать это через свои местные органы власти", - отмечают в организации.

Причина в правилах расселения по схеме "Homes for Ukraine": если люди проводят повторный подбор без согласия местных властей, они рискуют выйти из схемы.

"Обратите внимание, что если в размещении находятся дети и другие люди с приоритетными потребностями, местные органы власти обязаны разместить их и могут сделать это, используя свои положения о бездомных", - обращаются к украинцам.

В сентябре организации пришлось отклонить 60 запросов на повторный подбор спонсора. Однако в "Refugees at Home" пообещали помогать с поиском хозяев для вновь прибывающих из Украины гостей.

Фото: Украинцам сложно найти жилье повторно (gettyimages.com)

Все меньше британцев хотят селить беженцев повторно

"Беженцы дома" - одна из пяти общественных организаций, перечисленных на gov.uk среди тех, которые имеют право находить и повторно подбирать украинских беженцев принимающим британцам.

Договоренности о размещении рассчитаны как минимум на 6 месяцев. Многие уже истекают после приема украинцев в марте. В настоящее время все меньше британцев готовы повторно селить беженцев, а запросы на это от украинцев растут.

Многие украинские семьи остались без крова, треть из них - в Лондоне. До 26 августа уже 1565 украинских семей были зарегистрированы советами как бездомные.

"Есть опасения, что из-за отсутствия спонсоров или других возможностей большему количеству украинских семей, возможно, придется представляться бездомными. Поскольку число украинцев, которые считают себя бездомными, продолжает постепенно расти, может потребоваться усиление поддержки спонсоров, чтобы побудить хозяев спонсировать в долгосрочной перспективе по мере роста инфляции и стоимости энергии", - сказал Джеймс Джеймисон, председатель Ассоциации местного самоуправления.

Организация "Positive Action In Housing" познакомила более 350 украинцев с хозяевами в Шотландии, Англии и Северной Ирландии.

"В правительственной схеме размещения есть слои хаоса наряду с отсутствием стратегии. Благотворительные организации делают все от них возможное, но мы наблюдаем за бомбой замедленного действия", - отметила генеральный директор этой организации Робина Куреши.

На сегодняшний момент в Великобритании зарегистрированы 131 700 украинцев, которые прибыли по схеме размещения на время войны.

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