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Автобусы и спецтранспорт. Как бесплатно вернуться из эвакуации домой

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Понедельник 29 мая 2023 13:11
Автобусы и спецтранспорт. Как бесплатно вернуться из эвакуации домой Фото: Возвращение домой (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для украинцев, желающих вернуться домой в свои населенные пункты, где сейчас нет активных боевых действий, запускают специальные перевозки в пределах Украины.

Также можно подать заявку на транспорт от границы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу благотворительной организации ADRA Ukraine.

Организация анонсировала новый вид бесплатной транспортной помощи – рейсы для возвращения в населенные пункты, где нет активных боевых действий и где люди проживали до 24 февраля 2022 года.

Программа реализуется при поддержке правительства Канады в рамках проекта Lifesaving Evacuation, Assistance and Protection. Организация будет осуществлять перевозки людей, нуждающихся в возвращении из эвакуации домой, в том числе с помощью специализированного транспорта для маломобильных людей.

Рейсы будут формироваться в зависимости от количества заявок – от 10 человек для обычных маршрутных автобусов. Для маломобильных людей будут предоставлять специализированный транспорт при заявке от 2 человек (маломобильный человек и сопровождающий).

ADRA Ukraine осуществляет перевозку только на территории Украины. Для людей, которые хотят вернуться из-за границы, есть возможность оформить заявку на перевозку от границы Украины.

В настоящее время продолжается предварительный сбор заявок. Места сборов для отправки сообщат дополнительно.

Оставить запрос на возвращение из эвакуации можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по номерам: +38 050 572 04 07; +38 067 203 62 48.

Напомним, мы писали, в каких странах украинцы массово отказываются от убежища.

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