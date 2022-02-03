Від Австрії до Балкан. 60 країн, куди можна їхати з українським COVID-сертифікатом вже сьогодні

Фото: Куди можна їхати з українським COVID-сертифікатом (facebook.com/airportboryspil)

Держави ЄС та інші популярні напрямки, де визнають наші цифрові документи про вакцинацію

Для туристів, які планують поїздки до країн Євросоюзу чи інших країн, варто перевірити карантинні правила. У кожній країні діють обмеження. Також необхідно перевіряти, де визнають українські цифрові COVID-сертифікати про вакцинацію.

Україна приєдналася до європейської системи цифрових COVID-сертифікатів щодо вакцинації. Це означає, що українські COVID-сертифікати із "Дії" визнають у країнах Євросоюзу. Про це повідомляє Avianews.com.

Також 32 держави за межами ЄС беруть участь у системі та визнають українські цифрові COVID-сертифікати.

Сертифікат у паперовій та електронній формі

Система "Дія" генерує сертифікат з QR-кодом українською та англійською мовами в електронній формі для смартфона або у вигляді pdf-файлу для завантаження, який необхідно роздрукувати.

Для поїздки ви можете взяти із собою COVID-сертифікат у будь-якій формі. У країні призначення його перевірять за допомогою QR-коду.

Який термін дії COVID-сертифіката

Сертифікат про вакцинацію для поїздок починає діяти через 14 днів після завершення курсу вакцинації. Наприклад, якщо ви зробили останнє щеплення 1 лютого, 15 лютого ви можете використовувати його для поїздок.

Євросоюз скоротив термін дії COVID-сертифікатів після повної вакцинації з одного року до 270 днів. Перевірте термін дії сертифіката, щоб не потрапити під карантинні обмеження під час поїздки.

Термін дії сертифіката COVID можна продовжити на чергові 270 днів. Для цього необхідно зробити бустерне щеплення. Україна дозволила робити такі щеплення та випускає COVID-сертифікати з оновленим терміном дії.

Фото: COVID-19 сертифікат у додатку "Дія" (Віталій Носач/РБК-Україна)

Список країн (за межами ЄС), які визнають українські COVID-сертифікати:

Албанія Андорра Вірменія Ватикан Велика Британія Грузія Ізраїль Ісландія Кабо-Верде Ліван Ліхтенштейн Марокко Молдова Монако Нова Зеландія Норвегія Об'єднані Арабські Емірати Панама Сальвадор Сан-Маріно Північна Македонія Сербія Сінгапур Таїланд Тайвань Того Туніс Туреччина Уругвай Фарерські острови Чорногорія Швейцарія

Список країн Євросоюзу, які визнають українські COVID-сертифікати про вакцинацію:

Австрія Бельгія Болгарія Угорщина Німеччина Греція Данія Ірландія Іспанія Італія Кіпр Латвія Литва Люксембург Мальта Нідерланди Польща Португалія Румунія Словаччина Словенія Фінляндія Франція Хорватія Чехія Швеція Естонія

У випадку, якщо країна не визнає український COVID-сертифікат про вакцинацію, турист може отримати паперовий сертифікат міжнародного зразка про вакцинацію від свого сімейного лікаря. Він має інформацію українською та англійською мовами.

Варто враховувати. Не всі країни визнають сертифікати про вакцинацію, якщо людина зробила щеплення за кордоном. У такому разі може знадобитися здати COVID-тести перед вильотом та після прильоту.

У Євросоюзі уніфікація стосується лише визнання цифрових COVID-сертифікатів щодо вакцинації та їх перевірки. Це можна зробити на вебсайті консульської служби МЗС України trip.gov.ua.

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